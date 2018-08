Pensionskassen ATP's regnskab for første halvår er præget af, at kunderne lever længere. Det viser meddelelse.

København. Pensionskassen ATP's investeringer har givet et moderat afkast i første halvår. En gennemregning af kundernes levealder får dog pensionskassen til at sætte milliarder til side til sikrede pensioner.

Det skriver ATP i en pressemeddelelse om udviklingen i halvåret.

- En grundig gennemgang af levetidsmodellen har givet anledning til at justere langtidsprognosen for levetidsudviklingen, og på basis af dette er der overført yderligere 20,0 milliarder kroner til forlænget levetid, skriver ATP og fortsætter:

- Beløbet overføres fra bonuspotentialet til de garanterede pensioner, således at ATP kan sikre medlemmerne deres livslange pension. I dag forventes 65-årige medlemmer i gennemsnit at blive 87 år.

Det sender ATP's samlede resultat for halvåret ned på et voldsomt underskud på 17,7 milliarder kroner. Uden posten gav ATP et overskud på 2,3 milliarder kroner.

Når det kommer til investeringerne, så gav de et afkast på 4,1 milliarder kroner for ATP i halvåret. Det var hovedsageligt skabt af investeringer i selskaber, der ikke er på børsen, ejendomme og infrastruktur. Udenlandske aktier trak ned.

- Vores balancerede investeringsportefølje har vist sig robust i et vanskeligt halvår. Vi har taget mere risiko inden for de rammer, vi har fået udstukket af bestyrelsen.

- Det gør vi via en meget disciplineret tilgang til porteføljekonstruktion og risikostyring, så vi på den lange bane kan skabe tilfredsstillende resultater på trods af det lave og usikre afkastmiljø, skriver Christian Hyldahl, direktør i ATP, i meddelelsen.

Afkastet svarer til 3,4 procent.

