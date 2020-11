For at undgå smitte under Black Friday og julehandlen opfordres virksomhederne til at forlænge byttefristerne.

Regeringen opfordrer virksomheder til at forlænge byttefristen på deres varer og have længere åbent i sine butikker den kommende tid.

Det skriver Erhvervsministeriet på sin hjemmeside.

Opfordringerne præsenteres for at undgå smittesituationer i forbindelse de næste måneders store handelsdage.

- De kommende måneder er utrolig vigtige for mange i detailhandlen, for det er nogle af de dage, hvor der bliver handlet allermest.

- Men det skal ske på en ansvarlig måde, for vi står i en situation lige nu, hvor smittetallene stiger, siger erhvervsminister Simon Kollerup (S) i en kommentar.

De to opfordringer er en del af ni råd til detailhandlen, som regeringen onsdag præsenterer sammen med erhvervslivets organisationer.

Også danskerne får tre opfordringer med. Her anbefales det blandt andet, at man udnytter butikkernes fulde åbningstid og handler uden for de travle dage og tidspunkter.

/ritzau/