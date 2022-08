Lyt til artiklen

250.000 inkassokunder i Danske Bank kan nu se frem til et brev om, at deres gæld er blevet slettet.

Sådan lød meldingen fra banken onsdag, der siden 2019 løbende har identificeret »yderligere problemstillinger i forhold til vores inkassosystemer.«

Derfor finder banken det ikke holdbart for hverken kunder eller banken at inddrive gælden fra kunderne.

Cirka 155.000 kundesager er tidligere blevet lukket, uden at kunden nødvendigvis vidste besked, og dertil kommer altså 90.000 sager, hvor kunderne får slettet deres gæld.

Danske Bank afviste at oplyse det samlede beløb, der er slettet gæld for, men nu kan TV 2 afsløre, at der samlet er blevet slettet gæld for over 20 milliarder kroner.

Administrerende direktør Carsten Egeriis udtaler i en pressemeddelelse:

»De historiske fejl, vi har opdaget i vores inkassosystemer, afspejler på ingen måde den bank, vi ønsker at være, og vi beklager dybt disse fejl og konsekvenserne for de berørte kunder, udtaler topchefen.«

Men trods den enorme sletning af gæld tyder det ikke på, at det får nogen særlig betydning for bankens resultat. Det skyldes, at langt størstedelen af gælden i inkassoafdelingen er nedskrevet over årene.