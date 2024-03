Akademikerne følger det statslige overenskomstforlig med en økonomisk ramme på 8,8 procent over to år.

36.000 akademikere i regionerne indgår toårigt overenskomstforlig med en økonomisk ramme på 8,8 procent.

Det skriver fagforbundet Djøf i en pressemeddelelse.

Den samlede økonomiske ramme følger dermed det statslige forlig, der kom på plads for cirka to uger siden.

Akademikerne i regionerne tæller blandt andet læger, jordemødre, fysioterapeuter og psykologer.

I løbet af 2024 stiger de regionale lønninger forventeligt med 5,76 procent. I 2025 venter både en lønforbedring og et væsentligt løft af pensionen, skriver Djøf.

- Jeg er utroligt glad for, at vi har sikret vores medlemmer gode lønstigninger i den kommende periode, siger formand for Djøf Offentlig Johanne Nordmann i meddelelsen.

- Når jeg har været rundt i landet på medlemsmøder, har beskeden været klar. Medlemmerne vil have mere i løn, for inflationen har kostet på købekraften.

Ifølge Lisbeth Lintz, der er formand for Akademikerne, vil lønstigningerne være nok til at sikre medlemmerne en fremgang i reallønnen.

Reallønnen betegner, hvad lønmodtagerne reelt får ud af deres indkomst. Hvis den stiger, kan forbrugerne få mere for deres løn end tidligere.

I 2022 blev danskernes realløn banket adskillige år tilbage som følge af den højeste inflation i fire årtier. Det kunne lønstigningerne i perioden ikke hamle op med.

- Derudover kommer der en ekstraordinær lønforhandling i slutningen af 2025, hvor formålet er at sikre, at den lønmæssige forskel, vi oplevede ved indgangen til OK24 i forhold til lønudviklingen i den private sektor, håndteres senest ved udgangen af 2025, siger hun i en pressemeddelelse.

En del af forliget lægger også op til oprettelsen af en såkaldt opsparingskonto, som har til hensigt at give den enkelte muligheden for at tage pauser eller foretage et skifte i arbejdslivet.

- De akademiske medarbejdere efterspørger fleksibilitet. Jeg synes, kontoen giver mange perspektiver i forhold til at få mere fleksibilitet og bedre muligheder for at kunne tage pauser i et langt arbejdsliv, siger Lisbeth Lintz.

/ritzau/