De seneste par måneder har de fleste mennesker nok tænkt meget over, hvordan man bedst undgår at blive smittet med den nye coronavirus.

Ikke desto mindre kan de, der ikke frygter virusset, nu tjene 3.500 britiske pund svarende til 30.000 danske kroner, hvis de tør lade sig frivilligt smitte.

I et forsøg på et laboratorium i det østlige London kan op til 24 personer ad gangen blive inficeret med en mindre skadelig version af Covid-19, skriver britiske The Sun.

Med forsøgene vil forskere fra virksomheden Hvivo prøve at udvikle en vaccine, som kan bruges næste vinter til at beskytte ældre og mennesker med underliggende sygdomme.

Deltagerne i forsøget vil blive inficeret med to almindelige stammer af coronavirus, som begge forårsager mild luftvejssygdom.

Det er dog en mindre alvorlig og farlig version af coronavirus, så deltagerne ikke udsættes for fare i forbindelse med forsøgene.

Forsøgene vil finde sted på Queen Mary BioEnterprises Innovation Center i Whitechapel. De frivillige vil føle samme symptomer, som man ville gøre ved hoste eller forkølelse, forklarer John Oxford, som er ekspert i virusser, ifølge The Sun.

Før man kan blive en del af forsøget, skal man igennem en række tests af både blod, urin og hjerte. Man vil også blive udspurgt om sin medicinske historie.

Bliver man godkendt til at deltage i forsøget, vil man blive inficeret og herefter komme i isolation i 14 dage - 14 dage, hvor de vel at mærke ikke må have fysisk kontakt med andre mennesker.

De eneste mennesker, forsøgspersonerne vil møde, er sygeplejersker og læger, som iført beskyttelsesudstyr jævnligt vil komme ind til forsøgspersonen for at tage blodprøver.

The Sun har adspurgt en seniorlektor i mikrobiologi, om det er forsvarligt at lægge sin krop til rådighed i forsøget.

»Hvis forsøgspersonerne er sunde og raske i forvejen, så er det meget usandsynligt, at de vil udvikle noget, der er mere alvorligt end en forkølelse. For dem, der overvejer at deltage, som også er sunde, ville jeg ikke være bekymret,« forklarer Edward Wright fra university og Sussex.