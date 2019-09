Peter Fankhauser - administrerende direktør i konkursramte Thomas Cook - er blevet heftigt kritiseret fra alle sider.

Ikke mindst på grund af den årsløn, han scorede, imens det hæderkronede rejseselskab gik nedenom og hjem med ham bag styrepinden.

Mange - heriblandt de 9.000 briter, der lige nu står uden job som følge af konkursen - har haft svært ved at forstå, hvorfor Peter Fankhauser siden november 2014 skulle forgyldes med mange millioner, imens virksomheden tilsyneladende var på gal kurs.

Små 70 millioner - 8,3 millioner pund - har den administrerende direktør for Thomas Cook inkasseret i sin tid i direktørstolen.

Nu - en lille uge efter, at Thomas Cook gik konkurs - tager den stærkt kritiserede Peter Fankhauser bladet for munden og svarer på kritikken, som tidligere på ugen blev rettet af ingen ringere end Storbritanniens premierminister, Boris Johnson. Han mente, at de forgyldte Thomas Cook-direktører skulle betale deres bonusser tilbage.

Peter Fankhauser sagde i den forbindelse, at 33 af millionerne allerede var blevet investeret i Thomas Cook-aktier og derfor nu var værdiløse.

Hvad de resterende 37 millioner var gået til, nævnte han ikke.

Over for britiske Daily Mail Sunday afviser Peter Fankhauser at have været kynisk og pengegrisk, og han understreger, at han er ‘knust’ over det, der er sket.

Er du blevet betænkelig ved at bestille rejser, efter Thomas Cook gik konkurs?

»Jeg er taknemmelig over den loyalitet, som milloner af kunder har vist. Og jeg er ufatteligt ked af, at de har lidt under denne krise. Jeg kan ikke sige andet end det,« siger Peter Fankhauser og fortsætter:

»Jeg kan bare sige, at jeg gjorde alt, hvad jeg kunne for denne virksomhed.«

Positiv fremtid for Spies

Siden konkursen mandag har den britiske regering bistået med at få de 165.000 strandede Thomas Cook-turister hjem fra rejsemål verden over.

Thomas Cook var med 178 år på bagen verdens ældste rejseselskab og ejede Danmarks største rejsebureau Spies.

Hvilke konsekvenser konkursen helt nøjagtig får for Spies vides endnu ikke, men ifølge kommunikationschef hos Spies, Lisbeth Nedergaard, har man i Spies en 'en positiv forventning til fremtiden', som hun sagde til DR.

I ugens løb kom det frem, at en kapitalfond kan være den kommende ejer af Spies.

Til TV 2 sagde direktør i Spies Jan Vendelbo:

»Vores håb er, at Thomas Cook Northern Europe bliver solgt, og at vi får en afklaring af vores ejerforhold hurtigst muligt.«