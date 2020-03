En svensk plastikkirurg, som sidste år blev tiltalt for uagtsomhed i en grad, som medvirkede til legemsskade på en af hans patienter, er nu dømt ved retten i Stockholm.

Plastikkirurgens navn er Husham Al-Wasty, og tilbage i 2016 lagde en nu 48-årig kvinde sig under kniven på hans klinik i Stockholm.

Kvinden skulle have en ryg- og mave fedtsugning, men operationen gik grueligt galt.

Hvordan - vender vi tilbage til, men selv siger kvinden til svenske Expressen:

Den døde hude fyldte ti gange ti centimeter på kvindens mave.

»Han har ødelagt mit liv. Jeg er skadet for livet.«

Operationen varede cirka seks timer og sluttede sent om aftenen. Efterfølgende blev kvinden sendt hjem med beskeden om, at operationen var gået godt.

Om natten blev kvinden dog hastet til Karolinska Hospital i en ambulance.

Ifølge svenske Expressen var kvinden pludselig blevet bleg, og det var svært at få kontakt til hende.

Både ambulancepersonale og kriminalteknikere har udtalt, at kvinden var i livsfare, da hun blev bragt til hospitalet.

På hospitalet viste det sig, at kvinden havde mistet betydelige mængder blod under den operation, som Husham Al-Wasty havde foretaget på hende tidligere på dagen - men det er langt fra alt.

I dagene efter operationen opdagede hospitalslæger, at der var et område på kvindens mave, som havde dårlig blodcirkulation, og cellerne i området var døde - det, der kaldes celledød eller nekrose.

Huden på kvindens mave var helt sort og dækkede et område på 10 gange 10 centimeter.

Dagene efter indgrebet sagde lægerne på Karolinska Universitetshospital, at et område på kvindens mave havde dårlig blodcirkulation – det udviklede sig senere til nekrose, altså celledød.

Ved domstolen i Stockholm kom det fredag frem, at operationen, som kvinden havde undergået, havde været ''usædvanligt lang'.

Marcus Ehrström, overlæge og specialist i plastisk kirurgi ved Karolinska Universitetshospital, og Gunnar Kratz, overlæge inden for plastikkirurgi, har udtalt til Expressen, at lang operation øger risikoen for celledød.

En anden læge har ligeledes udtalt, at det er indlysende, at celledøden på kvindens mave har en direkte sammenhæng med den operation, hun havde gennemgået hos Husham Al-Wasty.

Ved retten i Stockholm blev Husham Al-Wasty endelig - efter fire år - dømt i sagen.

Husham Al-Wasty har hele tiden nægtet sig skyldig.

Han er blevet straffet med 140 timers samfundstjeneste, og han skal desuden betale en erstatning på 60.000 svenske kroner (svarende til 41.819 danske kroner) til kvinden.

Selv nægter Husham Al-Wasty sig skyldig.

Han beskrev i retten kvinden som en risikopatient, fordi hun havde en høj BMI og havde gennemgået flere maveoperationer tidligere. Alligevel gennemførte han operationen.

Plastikkirurgen oplyser ifølge Expressen, at han agter at anke dommen.