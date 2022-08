Lyt til artiklen

Jeppe Handwerk satsede fortsat stort på danskernes sundhed, da coronaepidemien stilnede af, og han ikke længere kunne hive millioner hjem på at kvikteste danskere.

Han ville skabe et supplement til det danske sundhedsvæsen med sundhedscentre i landets store byer, men planen ser ikke længere ud til at udforme sig som tiltænkt. I stedet varsler kviktestkongen nu massefyringer.

Ifølge et internt brev, som Frihedsbrevet har set, står virksomheden Copenhagen Medicals over for nedlukning af centre, interne omstruktureringer og omfattende afskedigelser.

Brevet, som blev sendt til medarbejderne 26. august, er underskrevet af virksomhedens driftsdirektør, Carsten Balleby, og her fremgår det desuden, at ledelsen inden ugens udgang forventer at afskedige mindst 100 medarbejdere.

Dette er over en tredjedel af virksomhedens i alt 266 medarbejdere.

Jeppe Handwerk annoncerede sin plan om sundhedscentre i oktober 2021, og planen var klar: Han ville tilbyde forebyggende sundhedsydelser – i første omgang mod brugerbetaling.

Krisens store vinder

På længere sigt var ambitionen at indgå et tæt samarbejde med det offentlige sundhedssystem.

»Vores vision er at højne danskernes sundhed med fokus på forebyggelse. Vi vil gerne give borgerne større indblik i muligheden for at påvirke eget helbred, hvor og hvornår det passer den enkelte bedst,« sagde Jeppe Handwerk i pressemeddelelsen i oktober sidste år.

Inden planen om supplementet til det danske sundhedssystem skovlede kviktestkongen millioner ind under coronapandemien.

Berlingske har tidligere skrevet, at Copenhagen Medical i løbet af et halvt år indkasserede 1,5 milliarder kroner fra offentlige kasser. Til det udtalte Jeppe Handwerk:

»Når vi har leveret varen og gjort en forskel, har jeg altså ingen problemer med at tjene penge. Og jeg har jo også selv taget en kæmpe risiko, inden det hele tog fart. Man kan ikke gøre noget som det her, hvis man ikke også kan tjene på det.«

Jeppe Handwerk var krisens store vinder, og han fik kontrakten på at kvikteste danskerne i Region Hovedstaden uden at vinde et eneste udbud, som Berlingske kunne afdække i oktober sidste år.

Berlingske har spurgt Copenhagen Medical om årsagen til fyringerne og nedlukningen af centrene samt om, hvad fremtidsudsigterne er. Dette ønsker virksomheden ikke at svare på.

»Det er korrekt, at vi i gang med at ændre strategien og heraf følger en omstrukturering. Det er en proces, der pågår p.t. i vores virksomhed og derfor kan vi ikke sige yderligere om det på nuværende tidspunkt«, skriver pressechef Trine Baadsgaard i en e-mail.

