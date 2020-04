Renses der for ekstraordinære indtægter, havde Coop Danmark sidste år vækst. Alle kæder bidrog til fremgangen.

Coop Danmark, der blandt andet står bag supermarkedskæderne Kvickly og Fakta, tjente sidste år færre penge end året før.

Det hænger sammen med en række ekstraordinære forhold, der har spillet ind på resultaterne. Det fremgår af Coop Danmarks seneste årsregnskab.

Blandt andet blev resultaterne forrige år løftet af salget af nogle ejendomme. Det bidrog i 2018 til et samlet overskud efter skat på 624 millioner kroner.

De ekstraordinære indtægter gentog sig ikke sidste år, hvor overskuddet faldt til 378 millioner kroner efter skat.

Fraregner man de ekstraordinære forhold, har der samlet været fremgang hos Coop Danmark, fortæller administrerende direktør Peter Høgsted.

- Renser vi for både ekstraordinære indtægter og udgifter, lander vi på et ordinært driftsresultat, der er markant over forrige år.

- Det er vi godt tilfredse med, siger han i en kommentar til regnskabet.

Fremgangen bliver især tilskrevet en positiv udvikling i samtlige kæder under Coop Danmark. I Kvickly og Fakta er der endda tjent penge for første gang i en årrække.

For 2020 er det på grund af coronakrisen svært for Coop Danmark at spå om, hvordan det kommer til at gå resultatmæssigt.

- Denne første fase har samlet set budt på en mindre fremgang med store forskelle mellem vare- og butikstyper.

- Men vi ser ind i en fremtid, hvor vi kan forvente, at forbrugerne vil være mere forsigtige.

- Så vi vil være tilfredse, hvis vi opnår et resultat på samme niveau som 2019, selv om vi før coronakrisen havde forventet en fremgang, siger Peter Høgsted.

Ved udgangen af 2019 havde Coop Danmark i alt 1083 butikker. Samme tid var der lige knap 40.000 medarbejdere i koncernen.

Coop Danmark er sammen med Salling Group de to største spillere inden for dagligvarehandlen herhjemme.

Salling Group, som onsdag kommer med sit regnskab for 2019, står blandt andet bag kæderne Netto og Føtex.

/ritzau/