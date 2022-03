Det er en konstant og hård kamp at gøre sig til som supermarkedskæde i Danmark.

Og nu er det Kvicklys tur til at søsætte et par nye projekter og tiltag.

Det skriver Retailnews.

Først og fremmest vil supermarkedsgiganten totalrenovere en række varehuse, så de bliver 'totalt moderne'.

Det drejer sig blandt andet om varehuse i Åbyhøj, Nexø og Næstved, men en række andre endnu unavngivne byer vil også få en renoveret Kvickly at se i de kommende år.

Men det er ikke kun varehusrenoveringer, som Kvickly pønser på.

Supermarkedskæden vil nemlig have et øget fokus på de såkaldte nonfood-afdelinger, og det gør man blandt andet med legetøj.

»Vi er ved at teste et nyt koncept for legetøj, som vi forventer at rulle ud i alle Kvicklyer i år. Det er et helt nyt koncept, som ikke er set i butikker af vores type før. Det er mere struktureret, og vi bruger farver og lys mere, så det kommer til at give et løft,« siger Torben Blom Andersen, kædedirektør i Kvickly, til Retailnews.

Alt sammen er, ifølge kædedirektøren, en del af en 2025-strategi, hvor Kvickly skal nytænkes på en lang række forskellige måder.