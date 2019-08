Som det ser ud nu, ender Kvickly med at blive en overskudsforretning ved årets udgang.

Sker det, er det kun anden gang siden åbningen i 1961, Kvickly-butikkerne, der er ejet af Coop, er kommet gennem et regnskabsår med et overskud. Det skriver Finans.dk.

Sidst, disse butikker kom ud af et regnskabsår med grønne tal, var i 2015. Til historien hører, at nogle Kvickly-butikkerne er ejet af Coop, mens de resterende er drevet af selvstændige brugsforeninger. Hos sidstnævnte kører forretningen fint.

Finans.dk har talt med kædedirektør i Kvickly, Allan Kristoffersen. Det er ham, der beretter om fremgangen hos supermarkedskæden.

Selvom vi kun er syv måneder henne i kalenderåret, spår han allerede nu, at forretningen ender i overskud ved årets udgang.

»2019 er gået rigtig godt hidtil og langt over vores forventninger. Vi har flere kunder, bedre kundetilfredshed, og vi har toplinjevækst,« siger Allan Kristoffersen til mediet.

Han peger på, at fremgangen blandt andet skyldes koncepter som Brødcooperativet og dygtige medarbejdere og ledere.

Generelt har kæden gennemgået en større modernisering, lyder det.

Kvickly hører under Coop, som også har kæder som Brugsen, Irma og Fakta under sig.

For nylig afslørede Coop desuden, at et såkaldt outlet er på vej.

Her får kunderne et par gange om måneden mulighed for at købe sig fattige i restpartier, udgåede varer og vin. Alt sammen til outlet-priser.

Første gang Coop åbner op for outlettet er 7. september i Næstved.