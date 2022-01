Søvnforstyrrelser, brystsmerter, åndenød og hukommelsesbesvær.

Sådan lyder fire ud af en lang række symptomer, som Bispebjerg Hospital i efteråret 2021 kunne konstatere hos en gruppe ansatte hos SAS.

Det gik nemlig helt galt, da medarbejdere fra bagageafdelingen i SAS Ground Handling vendte tilbage på arbejde efter den store nedlukning i foråret 2020.

I mellemtiden var omkring halvdelen af medarbejderskaren blevet afskediget, og det satte lynhurtigt sit præg på arbejdsdagene hos de resterende lufthavnsportører.

Pludselig blev skiftende arbejdsfunktioner, problemer med løn, akutte vagtændringer, for højt tempo, jobusikkerhed, mistillid og en række andre stressende forhold en ufrivillig del af arbejdsdagen.

Det kan B.T. afsløre efter at være kommet i besiddelse af en gruppeundersøgelse, som Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling hos Bispebjerg Hospital foretog efter at være blevet kontaktet af lufthavnsportørernes fagforening, 3F Kastrup.

Årsagen var en bekymring for det stressende arbejdsmiljø hos lufthavnsportørerne, og derfor anmodede hospitalsafdelingen om at komme på et såkaldt virksomhedsbesøg.

Men det ønskede SAS ikke.

Ved du noget om sagen? Så vil B.T. gerne høre fra dig. Skriv til journalist Sebastian Bjerring Jensen på sebj@bt.dk.

I stedet måtte Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling 'nøjes' med at få en række – cirka 15 til 20 efter B.T.s oplysninger – af de sygemeldte medarbejdere ind til undersøgelse, og her er konklusionen ikke til at tage fejl af.

'Samtlige medarbejdere beskriver stressymptomer relateret til arbejdet. Generelt rapporteredes en høj andel af stressymptomer såsom søvnforstyrrelser, tankemylder, uro, hovedpine, træthed, koncentrationsbesvær, hukommelsesbesvær samt somatiske symptomer som svimmelhed, åndenød, kvalme, brystsmerter og tinnitus,' fremgår det i undersøgelsen, som B.T. citerer fra.

Dertil fremgår det, at flere også har oplevet depressive symptomer som sænket stemningsleje, nedsat lyst, skyldfølelse og håbløshedsfølelse.

SAS-fly Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere SAS-fly Foto: Mads Claus Rasmussen

Undersøgelsen afsluttes med en konklusion, der indeholder en række anbefalinger til SAS om at få ændret arbejdsstrukturen og løst problemet med de mange stressramte medarbejdere.

Men ifølge B.T.s oplysninger er arbejdsmiljøet ikke blevet forbedret – tværtimod.

Og det samme bekræfter formand for 3F Kastrup Henrik Bay-Clausen:

»Vi er fuldt bekendt med de mange stressrelaterede sygemeldinger, og vi er ærgerlige over, at SAS hverken har haft lyst til at samarbejde med Bispebjerg Hospital eller taget imod anbefalingerne i undersøgelsen,« siger formanden og understreger:

»Arbejdsmiljøet er langtfra tilfredsstillende, og vi ser et stort potentiale for at få det forbedret.«

SAS har skrevet et længere svar til B.T., og her fortæller luftfartsselskabet blandt andet, at man tænker på medarbejdernes trivsel, at man forsøger at sikre et trygt arbejdsmiljø, og at man arbejder på at rekruttere flere medarbejdere.

Se svaret fra SAS B.T. har bedt SAS forholde sig til tre spørgsmål om arbejdsmiljøet og gruppeundersøgelsen, og luftfartsselskabet er vendt tilbage med følgende svar: 'Siden sensommeren har vi lavet nye arbejdstidsaftaler for at imødekomme vores medarbejderes ønsker. Vi er i gang med at rekruttere yderligere medarbejdere og har allerede rekrutteret en del nye medarbejdere. Omikron har skabt yderligere usikkerhed omkring rejser og samtidig har vi – ligesom resten af ​​samfundet – lidt af usædvanligt højt sygefravær i disse vintermåneder. Det skaber naturligvis udfordringer på et andet plan. Vi gør alt, hvad vi kan, for at sikre, at vi alle, som en del af et samlet team, arbejder mod det samme fælles mål: at sikre en plads til SAS efter en krise, der har slået benene væk i hele vores branche. Vi ønsker en løbende dialog og et konstruktivt samarbejde med vores medarbejdere, men det kræver, at det er dialog, hvor alle parter deltager, og hvor alle parter er villige til at arbejde for en bæredygtig vej frem, som muliggør ovenstående scenarier. Vedrørende samarbejde med Bispebjerg Hospital har vi givet dem følgende tilbagemelding: SGH er i løbende dialog med Arbejdstilsynet om både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Arbejdstilsynet har på det seneste været på flere besøg. Der er således en god og konstruktiv dialog i gang med tilsynet med de nuværende arbejdsforhold i SGH, og vi ser derfor ikke behov for yderligere aktiviteter i den retning.'

Dertil oplyser SAS, at man takkede nej til et virksomhedsbesøg fra Bispebjerg Hospital, fordi man i forvejen har en dialog med Arbejdstilsynet, der har været forbi afdelingen flere gange.