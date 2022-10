Lyt til artiklen

Det har været voldsomt populært blandt danskere at investere i aktier, indtil nu hvor det i stedet handler om at komme af med dem igen.

Det skriver TV 2 på baggrund af nye tal for Nordnet, der er en online investeringsplatform med mere end 360.000 danske brugere.

»Vi plejer at se nettotilgang, hvor kunderne måned for måned investerer flere penge i aktiemarkedet. Det her er et helt usædvanligt billede i forhold til, hvordan det ellers har set ud,« siger Anne Buchardt, der er Nordnets landechef i Danmark til TV 2.

For første gang i 2022 solgte Nordnets kunder i september nemlig aktier for flere penge, end de investerede.

Og den danske aktiemarked lider da også voldsomt under den nuværende krise.

Finans.dk kunne for nylig fortælle, at der er blevet barberet hele 500 milliarder af de største danske aktier i år, svarende til 20 procent af det danske bruttonationalprodukt.

Det er pensionsselskabet PFA, der har lavet beregningerne for den danske aktienedtur. Tallene er opgjort fra 3. januar til og med 21. september i år, og nedturen kommer blandt andet som konsekvens af både coronanedlukninger og stigende priser.

»Det er kæmpe formuer, der er forsvundet ud af investorernes lommer i år, og det kommer samtidig med, at der også er tab på obligationerne, og det faktum, at alting bare er blevet dyrere. Så det er en lussing,« sagde Tine Choi Danielsen, der er chefstrateg i PFA Pension, til Finans.dk i forbindelse med beregningerne.