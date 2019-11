Der sker ting og sager på kunstmuseet Brandts i Odense. Der er brug for nye kompetencer.

Og dem har man ikke vurderet, at Mads Damsbo, der nu er afgående direktør, har.

»På den rejse et museum konstant skal være på for at forblive relevant for sit publikum, er det bestyrelsens vigtigste opgave at sikre, at den optimale ledelse til enhver tid er på plads, så strategien bliver fulgt og så resultaterne viser sig,« siger bestyrelsesformanden Bolette Christensen i en pressemeddelelse.

De er gået ind i en ny ære, forklarer hun.

Kronprins Frederik og kronprinsesse Mary besøger Kunstmuseum Brandts i Odense, lørdag den 2 november 2019. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Kronprins Frederik og kronprinsesse Mary besøger Kunstmuseum Brandts i Odense, lørdag den 2 november 2019. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Det kræver blandt andet større erfaring med strategiudvikling og drift, som man har besluttet at søge efter i stedet for at beholde Mads Damsbo.

Selvom det kan lyde som en krævende opgave at finde en afløser, så er Bolette Christensen fortrøstningsfuld.

Hun beskriver direktørjobbet som et af de mest interessante job af sin slags, og hun forventer ansøgninger fra mange kvalificerede kandidater.

Den afgående direktør ser tilbage på sin tid på Kunstmuseum Brandts med stor glæde.

»Det har været seks fantastiske år for mig på Kunstmuseum Brandts,« siger han i pressemeddelelsen.

Dog fortæller han også, at han vil tage beslutningen til efterretning.

Kunstmuseum Brandts ligger i den gamle klædefabrik midt i Odense og opstod ved en fusion i 2013 af Kunsthallen Brandts, Museet for Fotokunst og Fyns Kunstmuseum.

Museet havde i 2018 godt 82.500 besøgende.