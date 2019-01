Danskere er skeptiske over for kunstig intelligens, men der er ved at kommet fart på, siger Samsung-direktør.

Blinde kan komme til at 'se' farver, læse tekster og genkende ansigter med en intelligent brille. Cykelhjelmen rekvirerer selv hjælp ved uheld, og den intelligente madskål lukker kun op for den kat, den genkender,

Kunstig intelligens, også kaldet AI, er allerede en del af vores hverdag, og det giver nye og fantasifulde, men også helt konkrete og praktiske muligheder for at forbedre menneskers hverdag.

På verdens største messe for forbrugerteknologi, CES i Las Vegas, USA, er udbuddet af intelligente løsninger på opgaver i hjemmet, i bilen, på arbejde, på farten og i fritiden enormt.

Og selvom danskerne har en "naturlig skepsis", som landechef for Samsung i Danmark Claus Holm udtrykker det, så er der kommet fart på det seneste halve år, og flere tager det til sig.

- Jeg tror, det er et spørgsmål om uddannelse, og danskerne vil formentlig komme til at overhale andre i brugen af kunstig intelligens, siger Claus Holm.

Han forventer, at al elektronik vil blive forbundet med internettet. Og imens tiden arbejder for udbredelsen af det forbundne og 'smarte' hjem, er kunstig intelligens i gang med at forandre hverdagen helt konkret.

I Danmark er der således blinde og svagtseende, som 'ser' med den intelligente brille OrCam MyEye, som har været på det danske marked i et års tid, og som præsenteres i en ny version på CES.

OrCam kan læse tekst op på dansk eller fortælle farven på det, den blinde peger på, den kan fortælle, hvor mange personer der er til stede, og om der er nogle iblandt, som den blinde kender.

- Blinde og svagtseende får en stor frihed og selvstændighed med den intelligente teknologi, som løbende forbedres, fortæller Liron Rosenbaum fra det israelske OrCam Technologies.

Også danske Jabra er til stede på CES med sit nyeste headset, Elite 85h, som baseret på intelligent teknologi automatisk og i realtid justerer sig til omgivelserne - om man eksempelvis står midt på en støjende banegård, står på perronen eller sidder i en stillekupé.

Jabra har store forventninger til det intelligente headset og har ambition om, at det slår igennem i "hele verden".

- Man skal være god til det, man laver, stærk og relevant. Det er især væsentligt at være relevant og aldrig middelmådig, når man præsenterer noget nyt, siger René Svendsen-Tune, der er CEO hos Jabra.

