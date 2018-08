Europas største messe for forbrugerteknologi åbner i denne uge. Kunstig intelligens er det dominerende emne.

Berlin. For nylig afslørede den sydkoreanske teknologigigant Samsung, at man vil investere 140 milliarder kroner i en række nye teknologier.

En meget stor del af investeringen vil koncentrere sig om udviklingen af kunstig intelligens (AI).

Dermed følger Samsung den trend, som også har sat dagsorden, når verdens teknologiproducenter i den kommende uge afslører de nyeste opfindelser.

Det sker på Europas største messe for forbrugerteknologi, IFA, der afvikles i den tyske hovedstad, Berlin.

Hos konsulentfirmaet Gartner, der følger området tæt, er forskningschef Annette Zimmermann ikke i tvivl.

- Nyheder om kunstig intelligens vil være det, som alle taler om, siger hun til nyhedsbureauet AFP forud for IFA-messen.

Og på hendes blog på Gartners hjemmeside uddyber hun:

- AI er så afgørende for virksomhederne, at de alle vil have deres egen afdeling for det. De tør ikke satse på tredjepartsleverandører.

Annette Zimmermann forudser, at 75 procent af alle hjem i USA vil have en stemmestyret assistent senest i 2020.

Det kan for eksempel være Amazons Alexa, Googles Assistant, Apples Siri, Samsungs Bixby eller en helt femte, der kan gøre livet lettere for brugeren. Assistenterne kan for eksempel holde styr på kalenderen, finde den rigtige musik eller læse dagens vejrudsigt op.

Hos Samsung betyder det, at man satser på inden for kort tid at have mindst 1000 forskere, som udelukkende beskæftiger sig med kunstig intelligens.

På IFA-messen ventes Samsung at fremvise en højttaler med Bixby. Samtidig har danske højttalerproducenter som B&O og Libratone integreret tilbuddene fra Apple, Google og Amazon i deres produkter.

Med en intelligent højttaler i for eksempel køkkenet kan man få hjælp til både madopskrifter, togtider og oplæsning af sin personlige kalender.

Henrik Egede, der er direktør for hvidevarebranchen i Danmark, Applia, har allerede kigget på en stor del af medlemmernes nye produkter ved dette års IFA. Han er heller ikke i tvivl.

- Jeg har endnu ikke set et produkt, som ikke har netforbindelse. Og AI flytter ind i de fleste ting, siger han.

AI kan for eksempel gøre køleskabet i stand til at finde ud af, om mælken er sur, mens vaskemaskinen selv kan regne ud, hvilket program og hvilken dosering af vaskepulver der skal til, for at tøjet bliver rent.

IFA åbner dørene for offentligheden på fredag, men tyvstarter allerede torsdag med en række pressemøder. På den godt 159.000 kvadratmeter store messe kan man se produkter fra mere end 1800 producenter.

Sidste år blev messen i løbet af den lille uge, den varede, besøgt af lidt over en kvart million mennesker.

/ritzau/