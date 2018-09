(ARKIV) Dagli Brugsen i Frederiks i Midtjylland 19. februar 2014. Coop har oplevet et brud på selskabets datasikkerhed. Bruddet betyder, at 17.500 medlemmer af detailhandlens sms-kundeklubber kan have fået lækket deres telefonnummer. Det oplyser virksomheden i en meddelelse til de berørte medlemmer. En sms nåede at blive sendt til cirka 17.500 medlemmer. Men den blev straks stoppet fra at blive sendt til yderligere, da det via et link i sms'erne var muligt at få adgang til medlemmernes telefonnumre. Det skriver Ritzau, fredag den 6. juli 2018.. (Foto: Preben Madsen/Ritzau Scanpix) Foto: Preben Madsen