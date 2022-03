Når danskerne sidder overfor deres bankrådgiver, ser de dem i stigende grad som en sælger fremfor en egentlig rådgiver.

Det skriver JP Erhverv på baggrund af en ny YouGov-undersøgelse.

Af undersøgelsen fremgår det, at det kun er 22 procent af de adspurgte, der stoler mest på de råd, banken kommer med.

I stedet foretrækker 40 procent af få råd til privatøkonomien af familie, venner eller partnere.

En tendens, der kommer bag på forbrugerøkonom Ann Lehmann Erichsen.

»Det står meget grelt til, men bankerne har også lavet rigtig mange fejl. De senere år har der været flere dårlige sager, som efterhånden har udslettet danskernes autoritetstro og dokumenteret, at det ikke er kundernes interesse, der kommer først,« siger Ann Lehmann Erichsen til JP Erhverv.

Har du tillid til den rådgivning, du får af din bankrådgiver om din privatøkonomi?

Gennem de seneste år har der været flere dårlige sager for bankerne.

Blandt andet om hvidvask, eksorbitante lønninger og fratrædelsesaftaler samt skattespekulation.

Og Berlingske har også tidligere beskrevet, hvordan bankerne er i historisk krise.

Det skete på baggrund af en undersøgelse, som viste, at bankerne scorede bundkarakter i tillid.

Både skattevæsenet og folketingspolitikere klarede sig bedre i undersøgelsen, der var gennemført af revisionsfirmaet PwC.

»Det er en meget alvorlig krise – nærmest uden sidestykke. Man må formode, at den er værre for nogle end for andre. Der er ingen tvivl om, at Danske Bank har taget nogle læsterlige klø,« udtalte Steen Vallentin, lektor i virksomheders sociale ansvar ved Institut for Ledelse og Filosofi på Copenhagen Business School (CBS) til Berlingske som reaktion på undersøgelsen.