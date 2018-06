B.T. skrev torsdag om webbutikken Emma.dk, der er på randen af konkurs, og som længe har svømmet i dårlige anmeldelser på Trustpilot.

En af anmelderne er 51-årige Jannie Batten fra Køge. Hun købte i januar nogle cremer på Emma.dk. Men hvad hun ikke vidste var, at hun med købet automatisk blev oprettet som abonnent.



Det betød, at webshoppen hver måned trak 85 kroner fra hendes konto, uden hun vidste det.



»Det chokerede mig, jeg følte mig virkelig bondefanget. Det er jo forfærdeligt, at det kan lade sig gøre,« siger Jannie Batten.

‘Det har kostet mig dyrt’

Læser man anmeldelserne af webshoppen på Trustpilot, går Jannies historie igen. 30 procent giver den ringeste karakter: En ud af fem stjerner.

Mange af kunderne kritiserer, at det ikke har fremgået klart og tydeligt, at de i forbindelse med et køb automatisk tegnede et abonnement.



‘Svindel af værste skuffe - man skal godt nok nærlæse forretningsbetingelser nært for at gennemskue, at man - udover at købe et billigt produkt - så også liiiiige tilmelder sig et abonnement,’ skriver blandt andre Mads Munch Pedersen, mens Silke Stamer skriver:



‘Det har kostet mig dyrt at handle hos Emma. Jeg har kun handlet der een gang, men har desværre ikke lagt mærke til, at jeg samtidigt meldte mig ind.’

Mange kunder føler sig snydt af Emma.dk. Foto: Skærmbillede fra Emma.dk Vis mere Mange kunder føler sig snydt af Emma.dk. Foto: Skærmbillede fra Emma.dk

Betalte 425 kr. uden at vide det

Jannie Batten nåede at betale abonnementet hver måned indtil maj, hvor hendes søn fortalte om Emma.dks abonnementsordning.



»Jeg troede ikke, at det var sket for mig. Men så gik jeg ind på min bankkonto, og der kunne jeg se, at de havde trukket 85 kr. hver måned, men jeg fandt kun ud af det, fordi min søn sagde det. Der kunne jo være gået et helt år eller meget mere,« siger hun og forklarer, at hun ikke havde opdaget overførslen, fordi Emma.dk trækker pengene midt i måneden.

B.T. har adskillige gange forsøgt at få en kommentar fra Emma.dk, men webshoppen er ikke vendt tilbage.