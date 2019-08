Hvilken bank herhjemme har det bedste image?

Ikke Nordea. I analysehuset Voxmeters store årlige imageundersøgelse er finanskoncernen at finde på en solid sidsteplads – og der er endda et godt stykke op til den næstsidste på listen, hvor man finder Danske Bank.

Det skriver erhvervsmediet Finans.

I alt er 20 banker rangeret på listen, og mens Nordea er at finde helt i bunden, har danskerne kåret Arbejdernes Landsbank som banken med det bedste image.

Bundplaceringen ærgrer bankdirektør i Nordea Mads Skovlund, fortæller han til Finans:

»Vi havde naturligvis hellere set, at vores image var forbedret, for vi har gennem de seneste år arbejdet hårdt på at gøre Nordea til en bedre og mere enkel bank at være kunde i,« forklarer han.

Han peger blandt andet på, at banken har udvidet åbningstiderne for rådgivning og nedbragt ventetiden i callcenteret.

Men det er ikke noget, der er smittet af på bankens image endnu.

Tværtimod forklarer Voxmeters øverste chef, Christian Stjer, til Finans, at årsagen til, at Nordea er at finde på sidstepladsen af imageundersøgelsen, primært er dårlige it-systemer, som gør, at bankens rådgivere ikke har tilstrækkelig med tid til at tage sig af deres kunder.

Ud af i alt 3.000 point – som er det maksimale, man kan få i imageundersøgelsen – får Nordea 670.

Der er et stykke op til den næstsidste på listen, Danske Bank, der scorer 971 point.

Begge banker har dog et godt stykke op til førstepladsen, hvor Arbejdernes Landsbank sidder trygt med 2.517 point, med mere end 400 point ned til nummer to, Ringkjøbing Landbobank.