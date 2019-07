Telenor har tabt 12.000 mobil-abonnenter i Danmark i andet kvartal af 2019. Det skriver selskabet i sit halvårsregnskab.

Dermed fortsætter et fald, der på et år har kostet Telenor over 100.000 mobilabonnenter.

Selv hæfter selskabet sig ved, at det tilsvarende har sænket sine udgifter i Danmark.

