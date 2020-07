Garmin er ramt at et massivt hackerangreb. Det har nu stået på i næsten fire døgn, og kunderne er ved at blive godt trætte af det.

Angrebet er bl.a. gået ud over deres populære løbeure, som brugerne nu ikke kan benytte fuldt ud.

Det drejer sig om en såkaldt ransomware - altså en virus, der skal betales løsepenge for at komme af med. Virussen har blokeret Garmins netværk og system.

Lørdag skrev virksomheden på Twitter, at de igen undskylder for ulejligheden, men det er ikke nok for mange af deres brugere, der blandt andet frygter, at deres data vil blive misbrugt.

We want to extend our sincerest apology for the inconvenience the outage has caused for our customers. We hope this FAQ answers some of the questions you have: https://t.co/e3lgtpZ1Ci — Garmin (@Garmin) July 25, 2020

'... vi DINE kunder fortjener at blive holdt opdateret på vores databeskyttelse, og ikke holdes i mørket,' skriver Tom Allen under Garmins seneste opslag på Twitter.

'Dem, der er ansvarlig for jeres katastrofale forsøg på genopretning, skal se efter et nyt job efter det her. Også jeres direktør,' skriver philio D'Ambrogio.

Dog skriver Gramin på deres hjemmeside, at man ikke ser tegn på, at nedbruddet har påvirket kundernes data.

Mange skriver, at de har brugt uret til både at skrive beskeder, høre musik, følge deres puls og så videre. Det kan de ikke længere. Og så er der dem, der blot er utålmodige.

Flere skriver, at der er gået alt for længe, og at Garmins kommunikation har været for dårlig.

'Det har stået på mere end 3 dage. Hvordan planlægger I at kompensere jeres kunder?' spørger Theo Fano på Twitter.

'Jeg kan ikke forstå, at I kalder det 'en ulejlighed', og så har du ikke har løst det i alle disse dage,' skriver Renato De Mura.

Garmin har endnu ikke meldt ud, hvornår brugerne kan forvente, at de igen kan bruge deres ure. Fredag skrev de, at det formentlig vil tage nogle dage, før de har løst problemet.