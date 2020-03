»Hvad bilder I jer ind?! Når resten af Danmark er lukket ned, så kan I da ikke tillade jer at blive ved med at holde åbent!«

Det er ikke sjovt at være hverken butiksejer eller ansat i en tøj- eller skobutik i disse dage.

Gågaderne i købstæderne landet over er stort set mennesketomme. Der er næsten ingen kunder i butikkerne, og omsætningen styrtdykker.

Derudover oplever mange forretningsdrivende og de ansatte i butikkerne, at vrede kunder sviner dem til, fordi de stadig har åbent:

De står udenfor butiksruden og ryster demonstrativt på hovedet. Andre går direkte ind i butikken og skælder ud.

»Jeg har hørt om butikselever, som går grædende hjem, fordi kunderne sviner dem til og skælder dem ud over, at de passer deres job.«

Det fortæller skohandler og folketingsmedlem for De Konservative, Niels Flemming Hansen, som er medejer af skokæde Holst Sko i Vejle.

Han får mange henvendelser fra kolleger i de stadig åbne tøj- og skobutikker, der fortæller om voldsomme oplevelser med sure kunder.

Skohandler og folketingsmedlem Niels Flemming Hansen har hørt om adskillige tilfælde af kunder, som har overfuset personalet i butikkerne i gågaden i Vejle. Foto: Folketinget Vis mere Skohandler og folketingsmedlem Niels Flemming Hansen har hørt om adskillige tilfælde af kunder, som har overfuset personalet i butikkerne i gågaden i Vejle. Foto: Folketinget

»Jeg er rystet over, at folk bliver svinet til, bare fordi de passer deres arbejde,« siger han og tilføjer:

»Coronakrisen får det værste frem i nogle mennesker. Det er en folkedomstol, som burde have andet at gå op i. Hvad laver de mennesker egentlig selv i gågaden, hvis de bare er ude for at skælde ud,« spørger skohandleren retorisk.

»Der er butikselever, der får at vide, at 'det dér, det kan de ikke være bekendt.' Elever, der ikke gør andet end at passe deres job,« fortæller Niels Flemming Hansen.

Også Mikkel Niess, som har været formand for City Vejle, har hørt om butiksejere og ansatte, der bliver skældt ud.

Butiksdøden har også ramt andre steder end i Gentofte. Her er det en lukket butik på Strøget i København. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Butiksdøden har også ramt andre steder end i Gentofte. Her er det en lukket butik på Strøget i København. Foto: Ida Marie Odgaard

»Jeg har hør, at flere får skældud, fordi de fortsat holder åbent. Men det kan folkd ikke være bekendt, for butikkerne har det i forvejen svært, og de følger blot de retningslinjer, der kommer fra regeringen. Det må man gå udfra er det rigtige,« siger han til Vejle Amts Folkeblad.

Skohandler Niels Flemming Hansen understreger også, at mange butiksejere ikke har andet valg lige nu end at holde åbent.

Forårs- og sommerkollektionerne er lige kommet, og pengene er gået til varelager og lønninger. Nu skal huslejerne så betales, men mange steder er kassen tom, forklarer han.

»Derfor er der hårdt brug for de få tusind kroner, der kan tjenes ind på sådan en dag,« siger Niels Flemming Hansen.

(Arkivfoto) Vis mere (Arkivfoto)

Problemet for store dele af detailhandelen er i hans optik, at regeringen ikke lukkede tøj- og skobutikker samtidig med, at den lukkede storcentre, caféer og restauranter.

Det betyder, at butikkerne nu ikke kan få 100 procents kompensation via hjælpepakkerne til erhvervslivet.

»Derfor kan jeg godt forstå de butikker, der stadig holder åbent. De er virkelig pressede lige nu.«

Niels Flemming Hansen betegner de butiksansatte, chaufførerne og alle de andre, som passer deres job lige nu samtidig med, at de udsætter deres eget helbred for fare, for hverdagens helte.

»De mennesker, som går på arbejdet i øjeblikket er dem, der sørger for at holde hjulene igang i Danmark, siger han og har ét godt råd til sure kunder, der bliver forargede over de åbne butikker.

»Hvis I alligevel render rundt nede i bymidten, så gå da ind og køb en t-shirt, så støtter I da i det mindste de lokale butikker. Eller køb en citronmåne og aflever den i butikken. Det har de brug for.«