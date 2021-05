Havemøbler er som udgangspunkt beregnet til brug om sommeren, men skal Henrik Ærboe vente på sine nye havemøbler fra Jysk, så kan han først tage dem i brug til september.

Torsdag kunne møbelgiganten nemlig meddele Henrik Ærboe, at hans nye havemøbelsæt, som han bestilte online midt i april, først vil blive leveret 24. september.

»Jeg synes, det er noget svineri. De ved godt, at havemøbler er noget, man bruger om sommeren. Ikke om efteråret.«

Henrik Ærboe er en af mange, som det seneste døgns tid har rettet henvendelse til B.T., efter vi kunne fortælle historien om Marius Jensen, der 31. marts lagde en ordre hos Jysk på to stole, et bord og nogle hynder.

Siden er leveringstiden blevet udskudt gentagne gange, og seneste melding fra Jysk til Marius Jensen lød, at han kan forvente levering 1. september – altså fem måneder efter han bestilte sine varer.

Og det er altså nogenlunde samme ventetid, som Henrik Ærboe nu kan se frem til, hvis han altså ikke får held med at annullere sin ordre hos Jysk.

»Jeg synes, det er en rigtig dårlig service. Jeg købte havemøbelsættet for min mor, fordi det fremgik, at det var på lager. Jeg regnede med, at der ville gå en uges tid, før det blev leveret,« siger han og tilføjer:

»Men varen var 'midlertidig udsolgt', så de rykkede levering til sidst i april. Lidt efter modtog jeg en ny mail om, at leveringen var rykket til sidst i maj, og torsdag fik jeg så den sidste mail, hvor der stod, at det var rykket til 24. september,« siger han.

Mailen fra Jysk, som Henrik modtog torsdag. Vis mere Mailen fra Jysk, som Henrik modtog torsdag.

»Jeg blev så gal«

Lise Stich fra Rødovre kan berette om stort set samme købsproces i forbindelse med sine køb af to sofaer i Jysk.

I midten af marts købte hun to sofaer med levering i en Jysk-butik. I butikken fik hun oplyst, at sofaerne ville komme 5. maj, men kort tid efter rykkede de leveringen til 11. maj.

»Men der var jeg ikke selv hjemme, så jeg fik rykket leveringsdatoen til 12. maj, og det blev så siden ændret af Jysk til 15. juni,« siger 48-årige Lise Stichs.

Hun er helt indforstået med, at leveringer af og til kan blive forsinket, fordi man ikke har varerne hjemme. Men det ærgrer hende, at Jysk på deres hjemmeside ikke gør opmærksom på, at der kan være forlænget ventetid på den pågældende vare, inden man køber den.

»De skal jo ikke have den liggende til bestilling, hvis ikke de oplyser, at ventetiden kan være forlænget,« siger hun.

Den leveringstid har nu medført, at både Lise Stich og Henik Ærboe er i tvivl om, hvorvidt de skal købe møbler hos Jysk næste gang.

Jysk: Vi er kede af det

Hos Jysk er man kede af, at man ikke har kunnet leve op til kundernes forventning til leveringen.

»Vi oplever i øjeblikket en stor stigning i antallet af ordrer på vores hjemmeside. Det er meget beklageligt, at vi ikke kan levere det, som kunderne kan forvente. Vi ville gerne kontakte dem enkeltvis, men der er en mængde, som lige nu gør, at vi er nødsaget til at sende en sms eller mail,« siger Martin Fyn Aamand, kommunikations- og pr-manager hos Jysk.

Han understreger dog, at man som udgangspunkt kan regne med den leveringsdag, der står på ordrebekræftelsen.

»Men vi gør på hjemmesiden opmærksom på, at der er en stor stigning i antallet af online ordrer, og man kan forvente længere leveringstid.«

Opdatering: Jysk har siden denne artikel blev publiceret rettet leveringstiden på Henrik Ærboes havemøbelsæt, så det nu bliver leveret sidst i juni.