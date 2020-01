'I slår jer sammen - så slår jeg op. Har haft så mange dårlige erfaringer med TDC/Yousee, men været glad for Fullrate.'

Nyheden om, at bredbånd- og telefonselskabet Fullrate lukker, og kunderne flyttes til YouSee, er ikke faldet i god jord hos selskabets kunder.

Flere skriver som facebookbrugeren Camilla Villakulla på Fullrates facebookside, at de nu vil 'slå op' med TDC, efter at netop TDC har besluttet at lukke Fullrate.

'Det er jeg oprigtigt voldsom ked af at blive orienteret om. Jeg flyttede fra YouSee til jer af for mange dårlige oplevelser og har været så tilfreds i alle de år, jeg har været kunde ved jer. Så må jeg lede efter et nyt selskab,' skriver en anden facebookbruger, Laila Veje Gaarde.

Opslaget fra Fullrate, hvor de annoncerer nyheden, som brugerne kommenterer på livet løs, har i skrivende stund knap 600 kommentarer.

'Hvor er det bare træls for at sige det på godt jysk.. Jeg skiftede fra Yousee til jer pga super dårlig service og høje priser.. Jeg skal ikke være kunde hos dem igen foreløbigt, så må jeg på jagt efter noget andet,' skriver Amalie Frank ligeledes på Fullrates facebookside.

Og netop kundeservice er ét af de punkter, hvor teleselskaberne især adskiller sig fra hinanden. Det mener teleanalytiker Torben Rune:

»Det er ofte den samme teknik, der er til stede hos selskaberne, så derfor er det ofte kundeservicen, man vurderer et selskab på. Kundeservice er en del af det, der gør selskaberne unikke, fordi priserne generelt ligner hinanden,« forklarer han.

Utilfredsheden blandt Fullrates kunder går blandt andet på, at de ikke vil skifte til Yousee. Forskellen på de to selskaber er dog ikke ret stor, påpeger Torben Rune, men netop på kundeserviceområdet kan der være forskelle:

»Det er ikke så meget et spørgsmål om, hvordan deres produkter er, det er mere et spørgsmål om, hvordan man håndterer kunder. Jeg kan forestille mig, at kundeservicen er anderledes under vingerne af et større selskab som YouSee, end hos et mindre som Fullrate,« siger Torben Rune.

På trods af, at mange Fullratekunder varsler, at de vil skifte fra YouSee, nu hvor de tvinges til at være kunder hos dem, så er det langt fra sikkert, at de vrede kunder gør alvor af det.

Torben Rune forklarer, at når man som kunde i eksempelvis en butik føler sig dårligt behandlet, så kommer man ikke igen, men når det kommer til telefoni og bredbånd, så skal der rigtig meget til, før vi skifter væk.

»Skiftet mellem selskaber er relativt begrænset i forhold til, hvor mange kunder selskaberne totalt set har. Det er jo mærkeligt, for hvis kunderne var så utilfredse, som de giver udtryk for nu, så skulle enhver form for logik sige, at så forsvinder kunderne også. Sådan er vi ikke. Den overvejende årsag til, at vi ikke skifter, det er altså vanetænkning,« siger han.

Fullrate, som blev grundlagt i 2005 af en flok tidligere cybercity-ansatte, har 200.000 kunder, fordelt på mobiltelefoni, bredbånd og tv, og de bliver nu lagt ind under YouSee.

Selskabet blev opkøbt af TDC i 2009. Dengang var Fullrate et af de mest succesfulde bredbåndsselskaber i Danmark. Dengang betalte TDC 400 mio. kr. for opkøb af Fullrate.