183 udenlandske bankkunder i Københavns Andelskasse fik på et år alarmerne om hvidvask til at bimle ofte.

Hos banken Københavns Andelskasse udløste 183 udlandskunder på et år 1645 hvidvaskalarmer. Alligevel blev ingen af kunderne opsagt.

Det skriver avisen Børsen, som beretter, at kunderne kommer fra 31 lande, hvoraf flere er kendte skatte- eller informationsly.

Staten overtog sidste efterår kontrollen med Københavns Andelskasse. Det skyldtes netop, at der havde været en meget mangelfuld hvidvaskkontrol i banken.

Den dårlige kontrol var også grunden til, at Finanstilsynet i august 2018 meldte banken til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), der i daglig tale kaldes bagmandspolitiet.

Børsen har lavet en kortlægning, der angiveligt viser, at det i gennemsnit tog 88 dage, før en hvidvaskalarm blev behandlet i banken.

Flere alarmer var ubehandlede i over otte måneder, skriver finansmediet.

Bo Stengaard, der var den daværende administrerende direktør og ansvarlig for udlandsforretningen frem til marts 2018, har ikke ønsket at kommentere sagen over for Børsen.

/ritzau/