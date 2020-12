Masser af svirrende bananfluer og mangelfuld rengøring.

Det syn mødte kontrollanten fra Fødevarestyrelsen, da man for nylig var på kontrolbesøg i et af Lagkagehusets bagerier.

De problematiske hygiejneforhold udløste på stedet to bøder af 5.000 kr. fra den tilsynsførende, der havde kontrolleret forholdene i Lagkagehusets bageri på Rosenvangs Allé 187 i Højbjerg ved Aarhus.

Ifølge kontrolrapporten fra 26. november var Lagkagehuset allerede ved det forrige kontrolbesøg i slutningen af oktober blevet indskærpet, at hygieneproblemerne skulle bringes i orden.

Dengang var Fødevarekontrollen blevet tilkaldt af en kunde, der var blevet bekymret ved synet af forholdene i bageriet. Og kontrollanten kunne ved selvsyn konstatere, at der i loftet over betjeningsområdet med uemballeret brød og kager svirrede store mængder bananfluer.

I forbindelse med kontrollen oplyse bageriet, at der var taget skridt til at få bugt med bananflueproblemet, men åbenbart uden held. Og altså med en bøde på 5.000 kr. som resultat.

Den anden bøde på et tilsvarende beløb var også en udløber af en anden indskærpelse ved kontrolbesøget i november. Her havde den tilsynsførende konstateret mangelfuld rengøring i et andet af bageriets lokaler, hvor der blev vasket op.

Her var der ifølge kontrolrapporten på gulvet mørke, fedtede ansamlinger »af produktrester og fedt«.

Bananfluer kan ligesom andre typer af fluer bære på smitte, hvis de har været i kontakt med bakterier. Foto: LISELOTTE SABROE Vis mere Bananfluer kan ligesom andre typer af fluer bære på smitte, hvis de har været i kontakt med bakterier. Foto: LISELOTTE SABROE

Lagkagehuset undskyldte sig med, at bageriet allerede havde talt med dem, der gjorde rent i forretningen. Men det var altså ikke nok til at afværge endnu en huskekage på 5.000 kr. til bageriet.

B.T. forsøgte lørdag formiddag at få en kommentar fra den bøderamte bageriforretning i Højbjerg, men blev henvist til kædens centrale pressetalsmand, der lægger sig fladt ned.

»Det er en tilståelsessag. Det er bare ikke godt nok, og der er allerede blevet taget de nødvendige initiativer, der skal til for, at det ikke gentager sig.« siger pressetalsmand Morten Huse Eikrem-Jeppesen.

Og hvad er det så?

»Det er at sikre, at de ting, der kan forårsage den slags, bliver elimineret.«

Hvad vil det konkret sige?

»Det kan jeg ikke komme nærmere ind på,« siger pressetalsmanden.

Hygiejneproblemerne er blevet påpeget foreløbig to gange. Hvorfor retter I det ikke allerede efter første kontrolbesøg?

»Med risiko for at gentage mig selv: Det er naturligvis ikke godt nok,« lyder svaret fra Morten Huse Eikrem-Jeppesen.

Han har ikke noget bud på, hvorfor problemet med de mange bananfluer er dukket op.

»Det skal du snakke om med nogen, der er eksperter på det. Jeg kan bare sige, at det her er ikke godt nok.«

Bananfluer er ifølge eksperter ikke i sig selv skadelige for sundheden, men de kan ligesom andre typer af fluer bære på smitte, hvis de har været i kontakt med bakterier.