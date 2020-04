Forbrugerrådet mener, at der er svag konkurrence i realkreditten. Finanssektor peger på tilfredse kunder.

De danske boligejere skifter meget sjældent realkreditinstitut, selv om der kan være penge at spare - især i forbindelse med omlægning af lån.

I 2018 skiftede 0,9 procent realkreditinstitut. Det viser en redegørelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

De fleste af skiftene skete i forbindelse med omlægning af lån, men det var kun 9 procent af alle omlægninger, der var hos et nyt institut. Det er et fald fra 22 procent i 2004.

Styrelsen vurderer, at de sjældne skift blandt kunderne kan hænge sammen med, at der ikke er de store forskelle i priserne på lånene.

Men samtidig fastslår styrelsen, at der er mulighed for betydelige rabatter på omkostningerne til at optage lån, hvis man skifter realkreditinstitut.

Ifølge Forbrugerrådet Tænk er tallene et udtryk for, at der er for svag konkurrence blandt udbyderne af realkreditlån. Sådan lyder det fra cheføkonom Morten Bruun Pedersen.

- Det er ret nedslående, at så få skifter. Det går ud over konkurrencen mellem realkreditinstitutterne, som skal sikre, at priserne er fair og afspejler de omkostninger, som der reelt er, siger Morten Bruun Pedersen.

Han mener, at markedet er præget af, at der er ganske få realkreditinstitutter.

De store spillere i Danmark er Totalkredit, Realkredit Danmark, Nordea Kredit og Jyske Realkredit.

Han peger på, at de er ejet af landets største banker eller har samarbejder med bankerne, og det præger den rådgivning, kunderne får af deres rådgivere, som typisk vil henvise til det realkreditinstitut, banken selv samarbejder med.

Han opfordrer derfor kunderne til selv at undersøge, om det kan betale sig at skifte realkreditinstitut, hvis man skal lægge sit lån om.

- Samtidig skal man huske på, at man kan forhandle om de gebyrer, som banken tager for at lægge om. Så kunderne skal tage forhandlingsskeen frem og få de gebyrer ned, siger Morten Bruun Pedersen.

Finans Danmark, der er interesseorganisation for finanssektoren, mener, at de sjældne skift kan være et udtryk for tilfredse kunder. Det siger vicedirektør Ane Arnth Jensen til Finanswatch.

Tallene for kundeskift kan have ændret sig i 2019, hvor et stort rentefald gav et rekordhøjt antal låneomlægninger.

Der har tidligere været kritik af, at realkreditinstitutterne gennem flere år skruede op for de bidragssatser, men der har ikke været de store ændringer i 2018.

Samlet havde realkreditinstitutterne 25,3 milliarder kroner i indtægter fra bidragssatser og gebyrer i 2018.

Sammenligner man med årene 2005-2008, ligger tallet dog mere end 50 procent højere.

/ritzau/