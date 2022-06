Lyt til artiklen

Mere end 136.000 danske kroner.

Så meget skal du smide, hvis du i skrivende stund, vil have fingrene i verdens mest populære kryptovaluta, Bitcoin.

Og selvom det lyder som en stor portion penge, så er der faktisk tale om et markant værdifald.

Tal fra overvågningsplatformen CoinMarketCap viser, at prisen de seneste syv dage er faldet tæt på 33 procent.

Spoler vi tiden tilbage til november 2020 lød prisen for en Bitcoin på svimlende 489.000 danske kroner.

Altså, mere end 350.000 kroner end prisen i dag. Det skriver nyhedsbureauet AP.

En af dem, der har tabt store beløber på kryptomarkedet, er danske 37-årige Ulrich Christensen.

»Personligt har jeg været uheldig og købt på toppen. Lige nu er mine 50.000 kroner faldet til omkring 20.000 kroner. Men de penge er jo ikke tabt endnu. Det kan sagtens gå opad igen,« har Ulrich Christensen tidligere fortalt til B.T.:

»Det gør mig ikke nedtrykt. Man skal investere langsigtet. Det gælder om at have is i maven.«