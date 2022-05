Som om et gigantisk underskud i milliardklassen ikke skulle være, nok, så fremgår den kortfattede opdatering også i forbindelse med seneste regnskab.

'Det burde ikke kunne ske,' som mediet Fortune beskriver det.

Det handler om Coinbase, der er den største amerikanske børs for handel med digitale valutaer, kryptovaluta.

Her viser regnskabet for første kvartal af 2022 et svimlende underskud på 430 millioner dollar – lige over tre milliarder kroner – mens antallet af brugere i samme periode er faldet med knap 20 procent.

Men »gemt væk« i regnskabet står også en opdatering af vilkårene for de millioner af brugere hos Coinbase, der alt i alt har 1.804.672.000.000 kroner (ja, det er 1,8 billioner kroner) anbragt i selskabet.

Her står der:

'De kryptoaktiver, vi holder i varetægt på vegne af vores kunder, kan blive genstand for konkursbehandling.'

Det betyder altså, at skulle Coinbase gå konkurs ville de enorme summer øjeblikkeligt blive utilgængelige for kunderne, der reelt set 'kun' har placeret deres penge hos selskabet for at kunne handle på kryptobørsen med dem.

Som Fortune skriver:

'Et individs ejerskab af kryptovaluta burde være uforanderligt og absolut,' lyder det i en hård kritik af konstruktionen:

'Men når en kunde opretter en Coinbase-konto, ender de ofte med at opbevare deres kryptovaluta i en tegnebog kontrolleret af Coinbase, hvilket betydet, at man giver i hvert fald en del af kontrollen over sin egen formue fra sig.'

Coinbase-direktør Brian Armstrong forsøgt at berolige kunder med, at der ingen risiko er for, at selskabet går konkurs. Og at ændringen er sket af juridiske årsager.

Coinbase direktør – og grundlægger – Brian Armstrong. Foto: PATRICK T. FALLON

Efter det på mange måder dårlige regnskab flygtede mange investorer dog fra selskabet, og aktiekursen styrtdykkede.

Hos Coinbase er man dog umiddelbart ikke bekymret for fremtiden.

»Vi tror, at de øjeblikke omstændigheder for markedet ikke er permanente, og vi fastholder et langsigtet fokus,« lyder det ifølge CNBC i et brev til aktionærerne i forbindelse med seneste regnskab.