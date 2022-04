2021 blev et hårdt år for den danske skibsreder og baron Johan Wedell-Wedellsborg, der kom ud med et underskud i sin virksomhed Weco på 448 milloner kroner.

Det skriver finans.dk på baggrund af en gennemgang af årsregnskabet for Weco, der netop er blevet udgivet.

Koncernen har investeringer i flere forskellige brancher, herunder shipping, ejendomme, bioteknologi og bagerkæden Emmerys.

Og siden 2018 har koncernen hvert år leveret et solidt millionoverskud, men sidste år blev de sorte tal altså skiftet ud med røde.

Ifølge finans.dk er det især Johan Wedell-Wedellsborgs investeringer i bioteknologi, der ikke har præsteret som ønsket.



»Mens shippingaktiviteterne leverede det bedste resultat nogensinde i 2021, tabte koncernens investeringer i det børsnoterede biofarmaceutiske selskab Y-mAbs Therapeutics i værdi i et år med lavere globale investorinteresse for biotek- og vækstvirksomheder generelt,« skriver ledelsen i årsregnskabet ifølge finans.dk.

I 2020 var biotekvirksomheden dog en stor økonomisk gevinst for Johan Wedell-Wedellsborg, skrev Berlingske.

Johan Wedell-Wedellsborg er den 89 rigeste i Danmark med en formue på 1,7 milliarder kroner.

Han er personlig ven af kronprins Frederik, og det har de ifølge Se og Hør været siden barndommen.