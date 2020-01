1. november slog Hviding Kro dørene op til en stor åbningsfest. Men nu bliver dørene altså lukket igen. For evigt.

Efter blot to måneder har forpagterne besluttet af lukke kroen, der er beliggende i Ribe.

Det oplyser Jeanett Ravn Schack, den ene af forpagterne, på kroens Facebookside. I et opslag lyder det:

'Det er med beklagelse, at jeg må meddele, at jeg har været nødsaget til at lukke kroen på grund af dårlig økonomi.'

Forpagteren fortsætter:

'Jeg har gjort alt, hvad jeg kunne, men har været nødt til at stoppe, inden det ender helt galt. Beklager og håber på jeres forståelse.'

Dermed slutter eventyret med den tradionelle kromad til priser, 'hvor alle kan være med', som det ellers lød i kroens beskrivelse.

Inden de to forpagtere overtog kroen, havde den været lukket i fem år og var udelukkende blevet brugt som selskabslokale, skriver Jydskevestkysten.