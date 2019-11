Parret Brian Madsen og Jane Langvad, som i 22 år har ejet Vorbasse Kro, står i disse dage i en lettere bizar situation..

Tirsdag fandt de nemlig – via Facebook – ud af, at deres kro var lukket.

Sagen er, at kroen de sidste to år er blevet forpagtet af en ung kok fra Esbjerg. Og forpagter Jonas Baun Madsen – ikke selve kroen – er altså gået konkurs. Noget, han ikke selv har fortalt ejerne.

De fandt først ud af det, da de så et opslag om lukningen på en Facebook-gruppe for lokalområdet.

»Jeg synes, det er ærgerligt, at en person, som vi har vist tillid og opbakning, sådan brænder os af,« siger Brian Madsen om situationen og uddyber, at han og konen på intet tidspunkt havde fået indtrykket af, at forpagteren dansede på randen af konkurs.

Faktisk satte de tre sig ned så sent som i august til en sludder om, hvordan det hele gik. Her gav Jonas Baun Madsen ifølge Brian Madsen ikke udtryk for, at kroens drift var udfordret. Der var faktisk 'gang i den', husker kroejeren.

»Men hvis man bruger flere penge, end man tjener, går det jo galt. Men det kunne vi jo ikke have forudset, for vi har jo ikke haft adgang til hans konto.«

Søndag fangede Brian Madsen kort Jonas Baun Madsen for at høre, hvor forpagterafgiften blev af. Den havde han glemt alt om, lød svaret fra kokken, der lovede at kigge på det senere på dagen.

Det gjorde han dog aldrig, og dagen efter startede rygterne ude i den lille jyske by: Forpagteren var gået konkurs. Men hverken Brian Madsen eller hans kone hørte noget fra ham. Og det har de stadig ikke onsdag.

Men det er der en god grund til, fortæller Jonas Baun Madsen, der er ærgerlig over, at ejerne fik beskeden via Facebook.

»Jeg er af alle mennesker ubeskriveligt ked af hele situationen.«

Han uddyber, at han for et par uger siden kontaktede en advokat med henblik på at løse situationen, fordi han havde erkendt, at det ikke var muligt for ham at drive kroen med økonomisk overskud.

I den forbindelse blev han rådet til ikke at kontakte ejerne, før sagen var blevet behandlet i skifteretten. Det blev den tirsdag.

»At alt det her med dialog er eskaleret, drejer sig primært om, at vi bor i et lille samfund, hvor 'news travel fast'. Faktisk så hurtigt, at et lille konkurs havner i en national avis 24 timer, efter det er sket,« fortæller Jonas Baun Madsen.

Han tilføjer, at han nu står tilbage med en enorm gæld, kreditorer på stribe og mennesker, han ubevidst har gjort ondt.

Noget, han er ked af.

»Jeg håber på sigt at lande, rydde op og komme i dialog, hvorefter vi alle skal videre på bedste vis.«

For nu kan Brian Madsen og Jane Langvad dog ikke gøre andet end at vente. Omstændighederne gør nemlig, at de ikke kan komme ind i den kro, de ejer. Boet skal nemlig gøres op, før de kan få nøglerne tilbage.

Parret tager dog situationen med ophøjet ro.

»Vi er ikke så bekymrede, for vi skal nok få gang i kroen igen. Der er et stærkt opland. Vi skal bare have fundet en ny forpagter, der kan lave mad – og som har styr på økonomien.«