To fusionskritiske forbund vil overveje deres muligheder efter et samlet ja til en sammenlægning af LO og FTF.

Odense. Efter et samlet ja til en fusion mellem LO og FTF stiller flere fagforbund nu sig selv spørgsmålet: Skal de med i den nye hovedorganisation eller ej?

Finansforbundet, som har været blandt kritikerne af fusionen, vil samle medlemmerne på et ekstraordinært landsmøde i juni.

Her skal beslutningen tages, om Finansforbundet vil være en del af den nye struktur, oplyser forbundet i en pressemeddelelse.

- Vi stemte nej, fordi der er nogle udfordringer i det fusionsoplæg, der var til afstemning. Men demokratiet har talt, og det tager vi til efterretning, siger formand Kent Petersen fra Finansforbundet, fagforening for godt 50.000 ansatte i finanssektoren.

- Vi vil nu drøfte situationen med vores bagland på et ekstraordinært landsmøde i juni måned, siger Kent Petersen i meddelelsen.

Finansforbundet er en del af hovedorganisationen FTF, der dækker over i alt 70 små og mellemstore fagforbund. Her har også it-fagforeningen Prosa været modstander af fusionen.

- Vi risikerer at komme voldsomt i klemme, fordi vi jo er en lille organisation i forhold til nogle af de store LO-forbund, som gerne vil ind på vores område - for eksempel HK og Dansk Metal, siger Prosa-formand Niels Bertelsen til Ritzau.

Fusionen mellem LO og FTF bliver en realitet til nytår efter afstemninger fredag på to kongresser i Odense.

Det lå længe på vippen, om der ville blive flertal, men det lykkedes blandt andet ved at ændre vilkårene i sidste time for at tilgodese 3F, der ellers truede med at stemme nej.

- 3F er meget større end os, derfor lytter man mere til dem. Vi frygter, at den kultur bliver videreført, så størrelsen bliver afgørende for den indflydelse, man får, siger Niels Bertelsen.

Den nye megaorganisation har endnu ikke fået et navn. Den kommer til at repræsentere knap 1,5 millioner lønmodtagere på tværs af mange sektorer og faggrupper.

/ritzau/