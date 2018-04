Siden fredag klokken 10 har repræsentanter for lønmodtagere og arbejdsgivere i staten, regionerne og kommunerne prøvet at nå til enighed om en ny overenskomst for de offentligt ansatte.

Umiddelbart før midnat er parterne stadig i gang - og det ser ud til at fortsætte. I hvert fald blev der omkring klokken 23.30 båret endnu flere madrasser og soveposer ind i Forligsinstitutionen, hvor forhandlingerne foregår.

Forhandlere på det statslige, kommunale, og regionale område mødes til forhandlinger i Forligsinstitutionen i København. Scanpix/Martin Sylvest Forhandlere på det statslige, kommunale, og regionale område mødes til forhandlinger i Forligsinstitutionen i København. Scanpix/Martin Sylvest

Der er da også tradition for lange forhandlinger i 'Forligsen'. Tirsdag nåede parterne at forhandle i mere end 19 timer, inden forligsmand Mette Christensen udskød den varslede konflikt med to uger.

Deg er ikke meget, som er sluppet ud fra forhandlingerne. Når parterne en sjælden gang imellem har kigget ud til de fremmødte demonstranter, der har slået rod på Sankt Annæ Plads foran 'Forligsen', har de holdt kortene tæt til kroppen.

Flemming Vinther foran Forligsinstitutionen. Foto: Martin Sylvest Flemming Vinther foran Forligsinstitutionen. Foto: Martin Sylvest

Det har dog under hele forhandlingsforløbet været tre ting på lønmodtagernes ønskeseddel: mærkbare lønstigninger, en revurdering af lærernes arbejdstid og sikring af den betalte frokostpause.

De tre krav skal opfyldes, før et samlet forlig kan indgås, har lønmodtagerne indgået en aftale om - den såkaldte musketered.

FOA-formand Dennis Kristensen foran Forligsinstitutionen. Foto: Martin Sylvest FOA-formand Dennis Kristensen foran Forligsinstitutionen. Foto: Martin Sylvest

Demonstranter har dagen igennem fyldt godt i gadebilledet. Lidt før klokken 21 nåede et fakkeltog med flere hundrede personer frem til pladsen med parolen 'Nok er nok'.

Det fik lønmodtagernes topforhandlere på gaden, hvor de udtrykte deres benovelse over støtten.

Flere hundrede demonstranter mødte fredag op foran Forligsinstitutionen for at vise støtte til de repræsentanter, der forhandler nye overenskomster for dem. Scanpix/Martin Sylvest Flere hundrede demonstranter mødte fredag op foran Forligsinstitutionen for at vise støtte til de repræsentanter, der forhandler nye overenskomster for dem. Scanpix/Martin Sylvest

»Det betyder sindssygt meget for os, det er helt sikkert. Det giver et enormt energiboost,« sagde Flemming Vinther, der er chefforhandler for de statsligt ansatte.

Foran Forligsinstitutionen. Foto: Martin Sylvest Foran Forligsinstitutionen. Foto: Martin Sylvest

Er parterne ikke nået til enighed om en ny overenskomst 1. maj, kan der bryde strejke ud 6. maj og lockout 12. maj. Hvis forligsmanden inden da erklærer sammenbrud, kan en storkonflikt starte fem dage herefter.

Der er dog også den mulighed, at parterne bliver enige om en ny overenskomst. Sker det, skal den til godkendelse hos både arbejdsgivere og lønmodtagere.

Se flere billeder herunder:

Foran Forligsinstitutionen. Foto: Martin Sylvest Foran Forligsinstitutionen. Foto: Martin Sylvest

Foran Forligsinstitutionen. Foto: Martin Sylvest Foran Forligsinstitutionen. Foto: Martin Sylvest Demonstranter ved Forligsinstitutionen i København, fredag den 20. april 2018. Foto: Mads Claus Rasmussen Demonstranter ved Forligsinstitutionen i København, fredag den 20. april 2018. Foto: Mads Claus Rasmussen Forhandlere på det statslige, kommunale, og regionale område mødes til forhandlinger i Forligsinstitutionen i København, fredag den 20. april 2018. Foto: Mads Claus Rasmussen Forhandlere på det statslige, kommunale, og regionale område mødes til forhandlinger i Forligsinstitutionen i København, fredag den 20. april 2018. Foto: Mads Claus Rasmussen Madrasser køres ind. Forhandlere på det statslige, kommunale, og regionale område mødes til forhandlinger i Forligsinstitutionen i København, fredag den 20. april 2018. Foto: Nils Meilvang Madrasser køres ind. Forhandlere på det statslige, kommunale, og regionale område mødes til forhandlinger i Forligsinstitutionen i København, fredag den 20. april 2018. Foto: Nils Meilvang Anders Bondo Christensen fra Danmarks Lærerforening. Forhandlere på det statslige, kommunale, og regionale område mødes til forhandlinger i Forligsinstitutionen i København, fredag den 20. april 2018. Foto: Nils Meilvang Anders Bondo Christensen fra Danmarks Lærerforening. Forhandlere på det statslige, kommunale, og regionale område mødes til forhandlinger i Forligsinstitutionen i København, fredag den 20. april 2018. Foto: Nils Meilvang Foran Forligsinstitutionen i København, fredag den 20. april 2018. Foto: Mads Claus Rasmussen Foran Forligsinstitutionen i København, fredag den 20. april 2018. Foto: Mads Claus Rasmussen Foran Forligsinstitutionen i København, fredag den 20. april 2018. Foto: Mads Claus Rasmussen Foran Forligsinstitutionen i København, fredag den 20. april 2018. Foto: Mads Claus Rasmussen Dennis Kristensen holder en kort pause fra forhandlingerne. Foto: Martin Sylvest Dennis Kristensen holder en kort pause fra forhandlingerne. Foto: Martin Sylvest Dennis Kristensen fra FOA ankommer til forhandlinger i Forligsinstitutionen i København, fredag den 20. april 2018. Foto: Mads Claus Rasmussen Dennis Kristensen fra FOA ankommer til forhandlinger i Forligsinstitutionen i København, fredag den 20. april 2018. Foto: Mads Claus Rasmussen

/ritzau/