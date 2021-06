En god idé og syv års hårdt og målrettet arbejde med at opbygge en virksomhed fra grunden blev blæst omkuld i Frederikshavn, da coronaen slog ind over Danmark

39-årige Kristian Raabjerg Hansen, som er uddannet skibsmontør, havde opbygget den succesrige virksomhed ScanTech Marine, der havde specialiseret sig i reparationer af avanceret skibsteknologi. I Kina. Af alle steder.

ScanTech Marine levede nemlig primært af at sende sine danske eksperter til Kina, hvor mange skibsredere vælger at få repareret deres store skibe.

»Coronakrisen ramte mig med det samme. Kina lukkede jo ned tre-fire måneder, før det skete i Danmark,« siger Kristian Raabjerg Hansen.

Pengene fossede ud af kassen, og ordrebogen blev tyndere og tyndere. Kristian Raabjerg Hansen så ikke anden udvej end at skære ned i medarbejderstaben på 16 ansatte.

Til sidst var der kun en tilbage i virksomheden. Ham selv.

Og i begyndelsen af denne måned så han skriften på væggen. Regningerne kunne ikke betales, og han måtte lade sit livsværk gå konkurs og efterlade kreditorerne med et tab på 1,5 millioner kroner.

»Det er hårdt, og det har haft meget store personlige konsekvenser – også familiemæssigt. Men man er nødt til at rejse sig igen,« siger Kristian Raabjerg Hansen.

Kristian Raabjerg Hansen gik konkurs med sit selskab ScanTech Marine i juni i år. Nu starter han forfra. Foto: PR-foto Vis mere Kristian Raabjerg Hansen gik konkurs med sit selskab ScanTech Marine i juni i år. Nu starter han forfra. Foto: PR-foto

Kristian Raabjerg Hansen har nemlig opkøbt stumperne af sin konkursramte virksomhed af kreditorerne for sine egne private penge, og han er nu i gang med at genopbygge virksomheden under samme navn, men med et nyt koncept.

I stedet for at sende egne ansatte ud i verden for at reparere skibe har han indgået aftaler med virksomheder i Polen, Tyrkiet og Kina, som udfører opgaverne, som Kristian Raabjerg Hansen styrer fra hjemmekontoret i Frederikshavn.

Samtidig har han slået sig op som konsulent, der rådgiver virksomheder i, hvordan de kan forretningsudvikle og tilpasse sig i en omskiftelig verden.

Kristian Raabjerg Hansen. Foto: Privat foto Vis mere Kristian Raabjerg Hansen. Foto: Privat foto

Kristian Raabjerg Hansen måtte kigge dybt i sig selv for at finde energien til at starte forfra.

»Det var en meget stresset periode med tankemylder. Jeg var fuldstændig låst. Jeg greb fat i kroppen og lavede en kostomlægning og begyndte at løbe om morgenen, inden børnene vågnede. Det gav mig overskud til at tænke klart,« siger han.

I dag læser han en MBA (Master of Business Administration) sideløbende med, at han er ved at bygge virksomheden op igen.

Det betyder så også, at han har måttet prioritere i de daglige gøremål. Hus og have står ikke så snorlige, som det har gjort, siger han.

»Jeg er glad for, at det er oppe i tiden med biodiversitet. For det er der masser af i min græsplæne og have,« griner han.

Når han kigger tilbage, er han glad for, at han hele vejen igennem nedturen var ærlig over for sine kreditorer og tidligere ansatte.

»Mine ansatte har været så forstående. Som en af dem sagde: 'Kristian, du skal ikke tænke på mig. Jeg har fået nyt arbejde'. Det er jeg meget rørt over.«

Og så har konkursen og nedturen åbnet hans øjne for, at balancepunktet på den berømte work/life-vægt skulle forskydes i retning mod familie og hans fire børn, for at det hele giver mening.

»Det handler om at prioritere. Jeg har fundet en bedre balance nu.«