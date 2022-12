Lyt til artiklen

Flere og flere tomme butikker og færre og færre kunder. Ja, i et omfang, hvor Frellsen Chokolade kaldte udviklingen 'en ond spiral', da deres butik i City Vest lukkede.

Ja, krisen har kradset i shoppingcentret i Brabrand på det seneste. Men nu er der en markant nyhed.

City Vest er nemlig blevet solgt, skriver branchemediet Detailfolk.

Entreprenør- og byudviklingsvirksomheden A. Enggaard har købt det hæderkronede shoppingcenter i Aarhus-forstaden af Danske Shoppingcentre. Det oplyser parterne i en pressemeddelelse.

Salgsprisen oplyses ikke.

Til gengæld løfter den nye ejer lidt af sløret for, hvad den nye ejer har af planer med City Vest fremover.

»Vi er meget glade for at have indgået en aftale om køb af City Vest, der i kraft af sin placering, butikker og historie rummer et stort potentiale i relation til udviklingen af bydelen, der for alvor tager form og fart i disse år,« siger afdelingschef i A. Enggaard, Jens Skinnebach.

»Vores store engagement i bydelen og gode samarbejde med blandt andre kommunen og Brabrand Boligforening giver os gode vilkår for i tråd med den visionære helhedsplan for området netop at tænke i helheder, der tilgodeser både City Vest, Gellerup og ikke mindst Aarhus,« tilføjer han.

Efter salget ejer Danske Shoppingcentre 17 shoppingcentre.

City Vest var Jyllands første overdækkede storcenter, da det åbnede i 1972.

I november stod omkring 40 af de 65 lejemål i City Vest ifølge TV 2 Østjylland tomme. Det kan du læse mere om HER.