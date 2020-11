Aarhus Central Food Market lukker og slukker.

Et stort underskud og skarp konkurrence fra byens andet madmarked endte med at tage livet af markedet, som ligger tæt på banegården i Smilets By.

Det skriver TV2 Østjylland på baggrund af en pressemeddelelse fra ejeren Frantz Longhi.

»Det er trist både for de tilbageværende boder, som har kæmpet hårdt, og for de gæster, der nu må gå forgæves. Vi vil derfor gå i tænkeboks omkring fremtiden. Det er lidt en drøm, der nu sættes på hold, men vi håber, at corona snart igen vil gøre det muligt for os eller for andre at lukke op for liv og gode oplevelser på det historiske sted for Aarhus,« skriver madmarkedets indehaver, Frantz Longhi, i pressemeddelelsen.

Aarhus Central Food Market havde sidste år et underskud på 2,2 millioner kroner.

Jyllands-Posten kunne i den forbindelse afsløre, at det samlede tab på fem år var på omkring ni millioner kroner.

Samtidig har Aarhus Central Food Market ligget i skarp konkurrence med byens andet madmarked, som ligger tæt på rutebilsstationen.

Frantz Longhi siger selv i pressemeddelelsen, at madeventyret på strøget i Aarhus har kostet hm 20 millioner kroner i de fire år, det har eksisteret.

Men økonomien er ikke hans eneste bekymring.

Ifølge TV2 Østjylland og Jyllands-Posten ligger han nemlig i retslig strid med en række stadeholdere, som han opsagde i sommer.

De otte eksterne lejere har krævet erstatning for opsigelsen og mener, de har ret til erstatning for de investeringer, der har foretaget i dere boder, men det er madmarkedets ejer ikke enig i.

Fredag morgen mødte lejerne en låst dør og kunne ikke komme ind i deres butikker.

Derfor har de meldt Frantz Longhi til poltiet for selvtægt.