Et minimum af svin bliver bevaret. Alle andre er blevet nedslaget for ikke et udbrud af svinepest skal forværre krisen.

Det er realiteten for den danskejede landbrugsgigant Scandinavian Farms, der med en placering i det østlige Kina normalt formår at producere 300.000 slagtesvin årligt.

Men særligt et løbsk udbrud af svinepest i landet har betydet, at flere år med overskud senest er blevet til et underskud på omkring 100 millioner kroner for Scandinavian Farms, skriver Finans.

Ifølge mediet har svinepesten bredt sig som en steppebrand i Kina, og det har fået ledelsen i Scandinavian Farms til at træffe en hård beslutning.

15.000 søer er blevet nedslagtet og staldene er nu tømt for slagtesvin.

Det er gjort for at krisen ikke skulle blive værre. For selvom svinene i Scandinavian Farms' stalde ikke er blevet direkte ramt af svinepest, så har udbrud i lokalområdet medført karantæne.

Derfor måtte svinene ikke forlade staldene, hvilket medførte at bygningerne blev fyldt til bristepunktet. Og skulle katastrofen indtræffe ville de mange dyr skulle aflives stort set øjeblikkeligt.

I stedet er kontrollerede aflivninger blevet foretrukket.

For selvom direktør i Scandinavian Farms Invest Claus Ewers bedyrer, at virksomheden gør alt for at undgå pesten, så er det stort set umuligt at garantere, at det ikke kunne ske, lyder det.

For smitten kan snige sig indendøre gennem eksempelvis foder eller drikkevand.

»Uanset, hvor forsigtige vi er, så er risikoen for, at vores farm bliver ramt af svinepest meget stor. Vi har besluttet, at vi ikke tør løbe den risiko.«

»Derfor har vi gearet produktionen ned, så vi nu kun har en ‘Noahs Ark’ besætning på omkring 5.000 hundyr. Når vi på et tidspunkt vurderer, at der er styr på situationen omkring svinepest, så er vi klar til at skrue op for produktionen igen,« siger Claus Ewers til Finans.