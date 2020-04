Efter flere år med store tab har coronakrisen været en katastrofe for den danske tøjvirksomhed PWT.

Selskabet bag Tøjeksperten og Wagner kæmper lige nu for at redde butikskæderne ud af krisen.

Flere medier har tidligere beskrevet krisen, og onsdag kom den foreløbige kulmination, da PWT erklærede sit norske datterselskab konkurs, skriver Finans.

Det norske selskab Wagno A/S består af 30 tøjbutikker, som har haft det hårdt de seneste år. Og coronakrisen har kun gjort ondt værre.

PWT er gået i gang med en større rekonstruktion, som efter planen skal redde virksomheden. Fredag aften modtog 500 kreditorer den første officielle information om planerne.

Onsdag kom så meldingen om, at PWT trækker stikket på sit norske datterselskab.

Administrerende direktør Ole Koch siger til Finans.dk, at coronakrisen og den efterfølgende lukning af butikker har 'haft en alvorlig negativ effekt' på Wagno A/S.

»Vi er nødt til at koncentrere vores kræfter om det, der er vigtigst, og lige nu er det kerneforretningen i Danmark,« siger direktøren.

Ole Koch beklager konkursen, men understreger, at det lige nu er nødvendigt at lægge alle kræfter i at redde virksomheden i Danmark.

Ifølge Børsen har selskabet sat resterne af det norske firma med et varelager af en værdi på 23 millioner danske kroner til salg.

'Der ønskes primært et samlet bud på alt, men der er også anledning til at byde på aktiverne hver for sig,' lyder det ifølge Børsen i en budinvitation fra den norske kurator.

Hvis du går med en drøm om at eje en tøjbutik i Norge, skal du være hurtig. Fristen for at byde er nemlig allerede torsdag klokken 12.