Coronakrisen er med til at tvinge den danske modegigant PWT Group, som blandt andet står bag Tøjeksperten, til at lukke 17 butikker inden udgangen af juni.

Nu kan B.T. sætte navn på, hvilke butikker der må lukke og slukke.

Flere af butikkerne ligger på prominente adresser som Københavns Lufthavn, shoppingcenteret Fisketorvet og Vestergade i Vejle. Det oplyser PWT Groups marketingdirektør, Brian Børsting.

Flere andre butikker risikerer at måtte lade livet på grund af modekoncernens alvorlige krise, som også har kostet 180 medarbejdere jobbet.

'Derudover er der tre butikker, der p.t. forhandles omkring med franchisetagere og/eller medarbejdere, i forhold til at drive videre,' skriver Brian Børsting i en e-mail til B.T. om lukningen af butikkerne.

Især to af PWT Groups kendt butikskæder bliver hårdt ramt af lukninger.

Det drejer sig om herretøjskæderne Tøjeksperten og Wagner.

Som du kan se i boksen herunder, må syv Tøjeksperten-forretninger og otte Wagner-butikker lukke.

Disse 17 butikker lukker Tøjeksperten, Lemvig

Tøjeksperten, Holstebro

Tøjeksperten, Grenå

Tøjeksperten, Horsens

Tøjeksperten, Fisketorvet i København

Tøjeksperten, Vestergade i Vejle

Tøjeksperten, Næstved

Wagner, Frederikshavn

Wagner, Hjørring

Wagner, Esbjerg

Wagner, Aabenaa

Wagner, Waves

Wagner, Middelfart

Wagner, Sønderborg

Wagner, Kolding City

Lindbergh, Københavns Lufthavn

Lindbergh, Fisketorvet i København. Kilde: PWT Group

'Der er ikke planer om at lukke flere butikker,' skriver Brian Børsting i e-mailen til B.T.

Før sparekniven blev svunget, havde PWT Group 84 egne butikker og 575 medarbejdere. Dermed lukker mere end hver femte butik, mens knap en tredjedel af de ansatte er blevet fyret.

Alle fyringerne var blevet gennemført ved udgangen af maj.

»Det er en hård beslutning, som desværre er absolut nødvendig, for at vi kan lykkes med at redde PWT og dermed et fortsat betydeligt antal arbejdspladser for dygtige medarbejdere,« sagde PWT Groups administrerende direktør, Ole Koch Hansen, i en pressemeddelelse, da den store spareplan blev annonceret i maj.

»Jeg er frygtelig ked af det over for de medarbejdere, vi vil skulle sige farvel til, men der er desværre ikke andre muligheder,« fortsatte han.

I april blev PWT Group nødt til at indgive en formel rekonstruktion – det der tidligere var kendt som en betalingsstandsning.

Midt i maj valgte både kreditorer og finansieringskilder at holde hånden under PWT Group ved godkende modegigantens rekonstruktionsplanen under et møde i skifteretten i Aalborg.

PWT-Group havde på det tidspunkt gæld for i alt 534 millioner kroner.