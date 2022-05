Danske Orphazyme bliver solgt til amerikanske KemPharm for et tocifret millionbeløb, fortæller euroinvestor.com.

Det amerikanske selskab betaler således 12,8 millioner dollar for Orphazyme og overtager samtidig samtlige den danske virksomheds 20 ansatte.

Under den amerikanske ledelse vil Orphazyme fortsætte med at udvikle et stof, som hedder arimoclomol.

Det er håbet, at man kan hjælpe patienter med sygdommen Niemann-Pick, som gør, at der ophobes kolesterol i hjernen.

Stoffet er dog endnu ikke blevet godkendt til brug i USA eller Europa, og det er muligvis det amerikanske afslag, som har sendt selskabets aktiekurs ud i en større nedtur.

Således er Orphazymes aktiekurs faldet cirka 94 procent i det seneste år.