Når butikkerne igen åbner landet over, vil der i København formentlig være flere tomme udstillingsvinduer, end der plejer.

Tager man en gåtur ned langs det normalt travle Strøget i Indre By er det ikke kun mennesker, der er blevet færre af under krisen og nedlukningen.

Det samme gør sig gældende for butikker. De seneste 18 år har der aldrig været flere ledige butikslokale og tomme kvadratmeter.

Det viser en ny opgørelse fra erhvervsportalen Ejendomstorvet.dk ifølge Finans.

Flere butikslokaler står tomme og til leje på Strøget i København, torsdag den 21. marts 2019. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Flere butikslokaler står tomme og til leje på Strøget i København, torsdag den 21. marts 2019. Foto: Ida Marie Odgaard

I slutningen af 2020 var der 11.500 kvm mere tom butiksplads. Lige nu er der 242 butikslokaler udbudt hos Ejendomstorvet.

Ser man på Københavns nabokommuner som Frederiksberg, Tårnby og Dragør, er antallet af ledige butikslokaler stabilt.

Detailchef i EDC Erhverv Poul Erik Bech, Frank Heskjær, mener, at en af forklaringerne er den åbenlyse mangel på turister som følge af verdensomspændende coronarestriktioner.

»Der er ingen tvivl om, at manglende turister er årsagen til, at København har fået flere ledige butikslokaler. Faldet i omsætning har for eksempel fået nogle kæder til at gå ned fra måske fire butikker eller afdelinger i København til to-tre stykker,« siger han.

»Når chokket har lagt sig, kommer der nok til at ske en tilpasning, hvor de københavnske udlejere må være mere fleksible for at få lejere ind.«