Ledigheden er steget under coronakrisen i EU, men der er langt op til niveauet i årene under finanskrisen.

Tusindvis af europæere har mistet jobbet i starten af coronaudbruddet, og udviklingen fortsatte i maj.

Ledigheden i EU steg i maj med 253.000 personer fra april.

Det viser tal fra Eurostat, der er EU's svar på Danmarks Statistik. Arbejdsløsheden er steget til 6,7 procent fra 6,6 procent.

Ledigheden i Danmark er opgjort til fem procent og under EU-gennemsnittet.

Værst ser det ud i lande som Spanien, Grækenland og Cypern. Arbejdsløsheden er lavest i Tjekkiet, Polen og Holland.

Selv om ledigheden er steget de seneste måneder, er der dog langt op til årene under finanskrisen i 2012 og 2013. Dengang gik mere end 11 procent uden job i EU-landene.

Det spiller ind, at mange lande har vedtaget hjælpepakker for at holde hånden under virksomheder og arbejdspladser, der har været ramt af coronaudbruddet og nedlukningen.

- Den forholdsvis stabile udvikling i ledigheden mindsker risikoen for, at den europæiske økonomi her på den korte bane blive skubbet ud i en negativ økonomisk spiral med stigende ledighed og faldende efterspørgsel, siger cheføkonom Tore Stramer fra Dansk Erhverv.

- Når det er sagt, så skjuler dagens ledighedstal desværre også viruskrisens fulde styrke.

- Det bliver derfor også en sand gyser at følge udviklingen i ledigheden i EU, i takt med at hjælpepakkerne generelt udfases, siger han i en kommentar.

Samlet er 14,4 millioner EU-borgere uden job i øjeblikket.

I Eurostats termer er man arbejdsløs, hvis man er uden job og klar til at tage et nyt inden for to uger. Samtidig skal man have været aktivt jobsøgende i løbet af den seneste måned.

/ritzau/