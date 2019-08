Minkavlere havde i 2018 i snit et underskud på 900.000 kroner. Selv de dygtigste har svært ved at tjene penge.

Det koster mellem 270 og 280 kroner at producere et minkskind. Men den seneste sæson har hvert skind kun indbragt omkring 220 kroner.

Det fortæller minkavler Ann-Mona Kulsø Larsen til DR Nyheder. Hun producerer mink i Brandelev ved Næstved. Dermed har hvert dyr resulteret i et underskud på 50 kroner - og hun har altså 18.000 mink.

- Vi mærker det, da vi ikke får det hjem for vores skind, som det koster at producere et dyr, siger Ann-Mona Kulsø Larsen.

Hun er langt fra alene med sine økonomiske udfordringer.

En opgørelse fra Danmarks Statistik viser ifølge DR, at hver dansk minkavler sidste år i gennemsnit havde et underskud på 900.000 kroner på produktionen.

Mens produktion af mink var en strålende forretning fra 2009 til 2015, kom der efterfølgende store prisfald på markedet.

Det skete, fordi flere - herunder i Østeuropa og Kina - valgte at gå ind i minkproduktionen, og udbuddet oversteg efterspørgslen.

Der er ingen tvivl om, at de danske avlere har det hårdt i dag, bekræfter Michael Haahr Andersen, der er markedsdirektør i Jyske Bank.

- Der er faktisk så stort et spænd i prisen, at det er svært at tjene penge, selv for de allerdygtigste avlere, siger han til DR.

Nogle minkavlere har allerede måttet opgive deres forretning, og med de udsigter der er for branchen, vil flere produktioner højst sandsynligt blive udfordret på deres eksistens, vurderer Michael Haarh Andersen.

Hos Kopenhagen Fur, der er et pelsauktionshus og de danske pelsdyravlers andelsselskab, har man dog ikke mistet troen på bedre tider.

Direktør Sander Jacobsen forklarer, at de prisfald der har været på mink siden 2015, har ført til en reduktion af produktionen. Det vil føre til, at priserne på skind snart stiger igen, vurderer han.

- Så jeg forventer, det vender, siger Sander Jacobsen til DR.

