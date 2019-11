Selskabet bag Fætter BR og Toys 'R' Us risikerer en retssag efter konkursen sidste vinter.

Det var ikke bare børn og barnlige sjæle, der blev desperate og chokerede, da Fætter BR og Toys 'R' Us drejede nøglen om mellem jul og nytår sidste år.

En stor gruppe kreditorer tabte samtidig en formue, da firmaet bag de to kæder, Top-Toy, gik konkurs, og nu overvejer flere af dem at lægge sag an mod legetøjskoncernens ledelse.

Det skriver Børsen, som har talt med kreditorer, der har bedt advokatfirmaet Plesner undersøge, om der er grundlag for at stævne den tidligere ledelse og kræve erstatning.

Det schweiziske firma Swisslog indgik i sommeren 2018 en større leasingaftale med Toy-Toy om at opføre et stort logistikcenter i Greve.

Få måneder efter - 30.november 2018 - gik Top-Toy dog i rekonstruktion, og mindre end en måned senere blev koncernen erklæret konkurs. Nu mener Swisslog, at Top-Toy burde have vidst, at de ikke ville kunne leve op til aftalen.

Swisslog har aldrig fået så meget som en euro af de i alt godt otte millioner euro - eller 60 millioner kroner - som de mener, de har krav på.

»Vi har aldrig fået pengene, og det kom som en overraskelse for os, da Top-Toy gik i rekonstruktion. Nu har vi engageret Plesner for at få deres advokater til at undersøge det juridiske. Der er ikke nogen tvivl om, at vi er skuffede over forløbet,« siger direktør for Swisslog i Norden, Lars Hultén, til Børsen.

Kuratorerne i Top-Toys konkursbo sendte en redegørelse til samtlige kreditorer.

Det gjorde også den såkaldte ad hoc-kurator, som kreditorerne har indsat til at undersøge konkursboet, skriver Børsen.

Ad hoc-kuratoren Jan Bech fra advokatfirmaet Horten har i sine foreløbige undersøgelser ikke fundet grundlag for at konkludere, at ledelsen har gjort noget forkert.

Plesner vil dog alligevel undersøge sagen nærmere og derefter tage stilling til, om der er materiale til en retssag.