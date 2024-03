Kuratorer indsat i Nordic Wastes konkursbo har forsøgt at skrabe penge ind ved at sælge kvæg og personbiler.

Der er indtil videre anmeldt krav for 179 millioner kroner i konkursboet til jordrensningsvirksomheden Nordic Waste.

Det fremgår af den første redegørelse fra kuratorerne i konkursboet, som også afslører, at der er ikke mange værdier i den konkursramte virksomhed.

I redegørelsen fremgår det, at kuratorerne på nuværende tidspunkt er bekendt med aktiver for godt 724.000 kroner.

Det omhandler blandt andet syv kvæg, et hegn og en foderhæk, som kuratorerne har solgt for 30.000 kroner.

Derudover er det største aktiv i selskabet en række personbiler, som er blevet realiseret for 365.000 kroner.

Det fremgår ikke i redegørelsen, hvilke kreditorer der har rejst krav på de 179 millioner kroner, og hvordan kravene er fordelt.

Kommunikationschef i Randers Kommune Karen Balling Radmer oplyser til Ritzau, at kommunen har anmeldt et krav på cirka 100 millioner kroner til konkursboet samt et forsikringsselskab.

I forbindelse med konkursbehandlingen af Nordic Waste i januar skønnede kreditorerne, at de samlet havde cirka 200 millioner kroner til gode. Randers Kommune havde her opgjort sit krav til 83 millioner kroner plus moms.

På daværende tidspunkt lød det dog også fra en af kuratorerne i konkursboet, Anders Hoffmann Kønigsfeldt, at kravet kunne stige dag for dag, fordi regningen for afværgearbejdet, som Randers Kommune har stået med, ligeledes steg.

Kravet på de 100 millioner fra kommunen drejer sig om udgifter til at afværge jordskreddet fra 19. december til 22. januar, oplyser Karen Balling Radmer.

Det fremgik af retsbogen fra januar i forbindelse med konkursbehandlingen, at tre selskaber med samme hovedaktionærer som Nordic Waste samlet set skønnede at have et krav på over 100 millioner kroner af det konkursramte selskab.

Randers Kommune har tidligere oplyst, at man i den første tid, efter at Nordic Waste forlod skadestedet, havde haft udgifter på 100 millioner kroner til at håndtere afværgeforanstaltninger.

Nordic Waste forlod opgaven med at få jordskreddet ved Ølst nær Randers under kontrol den 19. december. Tre dage senere, den 22. januar blev Nordic Waste erklæret konkurs.

Den første redegørelse i konkursboet viser, at der indtil videre aktivt er blevet anmeldt krav for 179 millioner kroner, men det tal er ikke endeligt, da kreditorer forsat kan anmelde krav.

/ritzau/