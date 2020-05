Coronaens indtog i verden har kostet mange ofre. Både menneskelige og økonomiske.

En virksomhed, som har været hårdt ramt, er PWT Group, som ejer Tøjeksperten og Wagner. Men nu er der håb forude.

Det kom frem fredag, da der var møde i skifteretten i Aalborg, og både kreditorer og finansieringskilder viste stor velvilje, skriver Finans.

»Vi er blevet mødt med betydelig opbakning i vores arbejde omkring at lykkedes med at rekonstruere PWT Group efter covid,« lyder det fra administrerende direktør i PWT, Ole Koch, i en pressemeddelelse. Han uddyber:

»Og vi beholder arbejdstøjet på og fortsætter med at arbejde hårdt, for at vi også i fremtiden har en god virksomhed, der kan være en stærk samarbejdspartner for vores kunder og leverandører.«

I april blev firmaet nødt til at indgive en formel rekonstruktion, det der tidligere var kendt som en betalingsstandsning.

Det er dog ikke det eneste sted, man har sat ind for at overleve corona-krisen.

I Norge erklærede PWT datterselskabet Wagno konkurs, og 30 butikker blev lukket.

Inden mødet fredag var der skepsis overfor, om PWT kunne give fyldestgørende forklaringer, så man kunne acceptere at gå videre med rekonstruktionsplanen.

»Hvis vi skal sige ja til at køre videre indtil begyndelsen af juni, vil vi vide noget mere om, hvad der ligger i det. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at rekonstruktørerne har en interesse i, at så mange som muligt siger ja til rekonstruktionsplanen,« lød det fra direktør for undertøjsfirmaet JBS, Michael Alstrup til Børsen.

JBS var en af de kreditorer, som fredag skulle acceptere planen.

PWT-Group har gæld for i alt 534 millioner kroner.