Hallerne på de danske minkfarme ligger øde hen. Som sten på en grav er bygningerne en daglig påmindelse om det livsværk, de mange ejere har lagt i jorden. Kapitlet er forbi.

1. april er nemlig sidste frist for, at minkavlerne kan søge om enten dvalekompensation eller nedlukningserstatning.

Og hvis der var nogen tvivl om, hvorvidt statsministerens beslutning 4. november 2020 ville betyde branchens endeligt, så står det klart nu.

Kun fem minkavlere i landet ser godt en uge før fristens udløb ud til at holde døren på klem til, at de en dag kan fylde deres tomme haller med mink igen. 1096 farme lukker og slukker. Omkring 100 har endnu ikke søgt om hverken det ene eller det andet.

Statsminister Mette Frederiksen (S) meldte i november 2020 ud, at alle mink skulle aflives.

Men for pressechef i Danske Minkavlere er der ingen tvivl om, hvad tallene betyder.

»Branchen er helt død. Altså ingen tvivl om det,« siger Søren Jessing Jespersen.

Når meldingen er så kontant, hænger det sammen med, at infrastrukturen omkring erhvervet – særligt fodercentralerne – også er lukket ned. Det betyder, at det simpelthen bliver for svært – hvis ikke umuligt – for avlerne at få en ordentlig forretning op at køre igen.

Men det er ikke det eneste, der bekymrer de nordjyske avlere. I en rundringning fortæller flere ud af de 12 adspurgte farme nemlig til B.T. at de ikke reelt tror på, at de kunne få lov til at starte op igen, selv hvis de ville.

Hallerne på de danske minkfarme står tomme.

Det fortæller blandt andre Allan Kristensen.

Han startede i minkbranchen som 15-årig og har samlet brugt fire årtier af sit liv på mink. Alligevel traf han ganske kort efter udmeldingen i november 2020 beslutningen om, at det var slut.

»Jeg besluttede fra start, at jeg ville lukke ned, fordi jeg tror, det var en politisk beslutning om, at vi ikke skal være her. Så jeg tror, det ville være op ad bakke, hvis jeg skulle køre videre,« siger han.

Allan Kristensen har haft 3.600 avlstæver på to farme foruden mange tusind hvalpe. Dem har han alle sagt farvel til. Og selvom han ret hurtigt tog beslutningen om, at hallerne skulle forblive tomme, bliver han stadig berørt, når han taler om det. Pausen mellem ordene bliver længere.

De danske mink var i høj kurs. Men halvandet års nedlukning af branchen betyder, at langt de fleste avlere opgiver drømmen om at have mink igen.

Nu venter han – som alle andre – på, at han kan få sat det endelige punktum og begynde at komme videre.

En proces, han frygter, har lange udsigter.

Minksekretariatet, som skal opgøre de endelige erstatninger, har til udgangen af 2024 med at blive færdige med arbejdet. Inden for de kommende par uger vil de melde en mere detaljeret tidsplan ud. Men den giver en anden tidligere avler, John Pedersen, ikke meget for.

Han har ligesom Allan Kristensen ikke meget tilovers for aflivningsprocessen og er også sikker på, at der ligger politiske motiver bag beslutningen. Samtidig tvivler han også meget på kommissionen og deres tidshorisont.

»Jeg er meget skeptisk. Jeg synes, at det er trukket ud flere gange, og tre måneder bliver til seks, så jeg har svært ved at tro på, hvad de siger,« siger John Pedersen.

Han har været i minkbranchen i 37 år, og selvom han blev 65 år i efteråret 2020, forventede han at blive ved længe endnu. Nu er fremtiden mere usikker. Ligesom den er hos Allan Kristensen. Og hustruen Hanne Kristensen.

Hun er vokset op med mink og har i en årrække drevet en minkfarm med sin mand. Han er nu ude at arbejde som murer, mens Hanne sidder fast i et vadested.

»Jobcentret, som skal formidle den her adgang til opkvalificering, som vi er blevet lovet, har sagt nej til, at jeg kan deltage i nogen kurser, fordi jeg har et aktivt cvr-nummer. Men det bliver jeg jo nødt til at have,« fortæller Hanne Kristensen.

Og det bliver hun nødt til, indtil farmen endeligt kan lukkes.

»Vi ved jo ikke, hvornår det bliver, og det er frustrerende. Det er frustrerende ikke at kunne komme videre og lægge den her proces endeligt bag os, hvor vores livsværk er rådnet for næserne af os.«