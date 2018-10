Den nærmest legendariske kro Korskroen i Esbjerg rives i disse dage ned.

Det er den barske sandhed, efter Esbjerg Kommune har fået tilskud til at rive den over 100 år gamle bygning ned.

Det skriver JydskeVestkysten.

Korskroen har stået tom siden 2008, men til gengæld havde den også på det tidspunkt taget imod sultne og trætte gæster siden 1907.

Kro-ruinen ligger i et vejkryds øst for Esbjerg og var i mange år særdeles velbesøgt. I 1998 blev Esbjergmotorvejen dog indviet, og siden gik det stødt ned ad bakke. I 2008 måtte man dreje nøglen om, og siden har den 1202 m2 store kro stået tom og ligner nærmest noget fra en amerikansk gyserfilm.

Men det er altså slut nu. Det koster 750.000 kroner at rive den enorme bygning ned, men da staten hjælper med at betale 70 procent til projektet, skal Esbjerg Kommune 'kun' selv lægge 225.000 kroner for at komme af med den faldefærdige ruin.

Førhen var det kun muligt at få statsstøtte til at få fjernet erhvervsbygninger i byområder, men en ændring gør nu, at erhvervsbygninger i 'åbent land' også kan rives ned med tilskud fra staten.

Derfor har Esbjerg Kommune altså nu fået tilskud til at få revet den ikoniske kro ned.